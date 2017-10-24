Стали известны лучшие проекты хакатона «Умный город»

Инновационная лаборатория “Колба”, поддерживаемая ЕС, 21-22 октября в мэрии Еревана провела 24-часовой хакатон “Умный город”, в котором приняли участие более 60 программистов, специалистов по базам данных, проектировщиков веб- и мобильных площадок. Хакатон был организован инициативой “Колба-лаб” в рамках проекта “Инновационный прогресс”, который поддерживается Европейским Союзом и осуществляется Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).Как сообщает "Колба лаб", целью этой инициативы является разработка умных решений для города Ереван по трем основным направлениям: анализ данных, визуализация данных и разработка новых механизмов сбора данных.Участникам хакатона были предоставлены базы данных из различных сфер: управление отходами, анонимные записи сотовых звонков, управление жилищного фонда и прочего городского хозяйства.Работая 24 часа подряд, 16 команд представили модели решений комитету по оценке, состоящего из руководителей ИТ организаций, специалистов по управлению из мэрии Еревана, представителей фонда поддержки и инвестирования стартапов.По решению жюри победителями конкурса оказались следующие три предложения:Первое призовое место и $5 тыс. на реализацию программы получила команда Oorban. Команда предложила систему электронного управления кондоминиумами, которая позволяет жителям следить за использованием своих выплат, поднимать вопросы и проблемы управления их зданиями. Второе место и $4 тыс. на реализацию программы получила команда Datathon, которая предложила решение по "умной" уборке мусора. Команда на основе данных перемещения мусорных автомобилей и точек размещения мусорных баков разработала модель, которая позволит наиболее продуктивно организовать маршруты мусорных автомобилей и определить максимально оптимальное расположение мусорных баков.Третье место и приз в $3 тыс. на реализацию проекта получила команда SmartSpace, которая разработала инструмент по мониторингу жизненного уровня в ереванских общинах, который использует данные жилфонда, вывоза мусора, так и других областей, картографирует наиболее загрязненные или наоборот благополучные территории. Отобранные идеи пройдут этап инкубации “Колба-Лаб” и получат первоначальный вклад для реализацию проекта.
Стали известны лучшие проекты хакатона «Умный город»
- Общество - 24 Октября 2017, 16:26