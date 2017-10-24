"Умысла не было": напавший на Фельгенгауэр отчасти признал вину

Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Бориса Грица, обвиняемого в нападении с ножом на ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Сам он на заседании вину признал частично. С требованием арестовать Грица в суд обратилось следствие. Прокуратура поддержала ходатайство. Кроме того, уже на заседании стало известно, что Грицу уже предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство. Сам Гриц на заседании признал, что ударил Фельгенгауэр ножом. При этом он настаивал, что умысла убивать журналистку у него не было, и просил суд не отправлять его под стражу. "Господин судья, я ранее не судим, имею место проживания в городе Люберцы, не собираюсь скрываться от следствия, в связи с чем прошу изменить мне меру пресечения на более мягкую", - сказал он. На заседании также выяснилось, что Гриц, после задержания утверждавший, что у него с Фельгенгауэр была некая телепатическая связь, имеет два гражданства - российское и израильское. Он не женат, детей у него нет, постоянного источника дохода также нет. Перед оглашением решения суда журналисты задавали Грицу откровенно издевательские вопросы. Например, продолжает ли он телепатически общаться с ведущей. "Еще несколько таких вопросов, и у него с вами телепатическая связь начнется", - одернул особо активную журналистку ее коллега. Нападение на Фельгенгауэр По версии следствия, Гриц в понедельник днем прыснул газом в глаза охраннику на входе в здание офиса редакции на Новом Арбате, а затем поднялся в редакцию и ударил журналистку ножом в горло. Действовал он молча, не выкрикивая лозунгов. Он был задержан сразу после нападения в офисе. Сразу после задержания он заявил, что поддерживал телепатическую связь с журналисткой, которая таким образом его якобы изводила. По итогам психолого-психиатрической экспертизы Гриц признан вменяемым. Фельгенгауэр после нападения отвезли в НИИ имени Склифосовского, где ей сделали операцию. По словам директора НИИ Сергея Петрикова, сейчас "она находится стабильном тяжелом состоянии, но это та тяжесть состояния, которая должна быть при таком повреждении".