В Краснодарском крае задержан армянин, подозреваемый в расстреле водителей маршруток

Одного из участников расстрела водителей маршрутных такси в подмосковном Домодедово задержали правоохранители. По версии силовиков, убийство на 43-м километре трассы «ДОН» представителя компании ООО «Ранд-Транс» совершил 25-летний выходец из Республики Армения, сообщает «МК». Развязка давнего конфликта между двумя перевозчиками произошла в начале апреля. Информацию о перестрелке полицейские получили от сотрудников местной автозаправки «ЕКА». Они сообщили, что недалеко от их АЗС прямо на обочине дороги идет настоящий бой. По их словам следовало, что некие кавказцы начали стрелять из трех легковых машин по водителям маршрутных микроавтобусов. После того, как в «стволах» гангстеров закончились патроны они скрылись в неизвестном направлении. Уходили злоумышленники на автомобилях «Лада», «Шкода Октавия» и микроавтобусе «Мерседес». Итоги разборок оказались печальными — 34-летний чеченец Мухамед Умалатов был убит выстрелом в спину. Еще трое мужчин с огнестрельными ранами различной степени тяжести были госпитализированы в Домодедовскую больницу. Все они работали в ООО Ранд-Транс». По горячим следам сыщики задержать злоумышленников не сумели. Однако они выяснили, что причиной расстрела может быть конкуренция двух фирм, занимающихся пассажирскими перевозками. Стало известно, что между потерпевшей стороной и ООО «Сатурн Тревел» идет давняя борьба за пассажиров. Одни утверждают, что являются легальными перевозчиками, а другие говорят, что конкуренты получили маршруты незаконным путем и их транспортные средства не соответствуют требованиям. Так же опера узнали, что водитель ООО «Сатурн-тревел» за несколько дней до инцидента был избит неизвестными мужчинами и возможно, что последующая стрельба это ответ на это нападение. Силовики установили по гильзам от патронов, что огонь велся из пистолетов «ТТ» и «Макаров», а также из травматического оружия «Оса». Информатор шепнул оперативникам имя одного из четверых нападавших. Им оказался нигде не работающий житель деревни Островцы Раменского района Московской области. После этого следователи опросили свидетелей, сделали обыск по месту жительства мужчины, а самого его объявили в федеральный розыск. Задержать обвиняемого удалось лишь спустя полгода после ЧП, в Краснодарском крае. Подозреваемый прятался у родственников. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
В Краснодарском крае задержан армянин, подозреваемый в расстреле водителей маршруток
- Общество - 24 Октября 2017, 14:15