В Минске обнаружена актовая книга армянского суда города Замостье

/Медиамакс/. В Национальном историческом архиве Беларуси выявлена ценная рукопись - актовая книга армянского войтовского-лавнического суда города Замостье, датируемая 1660–1668 гг. В Фонде развития поддержки арменоведческих исследований «АНИВ» Медиамакссообщили, что рукопись была обнаружена в ходе работы над одним из проектов фонда. Армянская община в Замостье была основана в 1585 году и уже в 1589 году получила право на создание собственного суда. Все дела в суде рассматривались на основе армянского права, утвержденного в 1519 году польским королем и великим князем литовским Сигизмундом I. В рамках судебного делопроизводства при суде велись актовые книги (так называемые Acta Armenica Zamoscensia), в которые заносились не только судебные дела и копии судебных постановлений, но также инвентари, завещания, сообщения об избрании армянских властей, налоговые списки, договоры об обручении, призывы на военную службу и прочее. До нашего времени сохранилось только шесть актовых книг, созданных в XVII веке (все они хранятся в Люблинском архиве, Польша), хотя точно известно, что их было больше. Эти книги особенно ценны как источник по организации армянской общины в Замостье и её судебной системы, кроме того, в них содержатся ценные сведения по истории общественных отношений, торговле, генеалогии, истории церкви. «Таким образом, можно ожидать, что актовая книга замойского суда, найденная в белорусском архиве, позволит расширить и уточнить наши сведения по истории армянской общины Замостья. Фонд «АНИВ» приобрел у Национального исторического архива Беларуси цифровую копию рукописи, которая будет передана для работы ученым-арменоведам в Армении, Польше и других странах», - сообщили в фонде.