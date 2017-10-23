На ведущую «Эхо Москвы» напали с ножом в редакции

Мужчина с ножом напал на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр в помещении редакции, говорится в сообщении на сайте радиостанции. Журналистка получила ножевое ранение в горло и была госпитализирована. По предварительной информации врачей, непосредственной угрозы ее жизни сейчас нет. Фельгенгауэр доставили в НИИ Склифосовского. Нападавший задержан охраной и передан в руки полиции. По информации источников РБК, перед нападением на журналистку он брызнул в лицо охраннику слезоточивым газом. Прибывшие врачи оказали охраннику медицинскую помощь на месте, в его госпитализации необходимости не было. Мать раненой журналистки Елена Фельгенгауэр рассказала РБК, что «сама только что узнала» о нападении на дочь в редакции «Эха Москвы». Источник РБК в ГУ МВД по Москве рассказал, что приоритетной является версия о личном конфликте. «Нападение на радиоведущую совершенно в результате личного конфликта», — рассказал собеседник РКБ. «Эта версия пока является приоритетной», — добавил он. Главный редактор сайта «Эха Москвы» Виталий Рувинский опубликовал в своем Instagram фотографию нападавшего. Начальник управления взаимодействия со СМИ в Генпрокуратуре заявил, что ведомство держит ситуацию под контролем. «Вопиющая история с нападением на Татьяну Фельгенгауэр в редакции «Эха Москвы». Коллегам с радиостанции — слова поддержки. Только что говорил с А.А. Венедиктовым. Заверил, что мы держим ситуацию на контроле», — написал он в своем Facebook.​

