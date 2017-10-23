Армянская церковь отмечает День памяти Свв. Евангелистов – Матфея, Марка, Луки и Иоанна

Армянская Апостольская церковь отмечает сегодня День памяти Свв. Евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Об этом пишет сайт Qahana.am. Св. Матфей был одним из 12 апостолов Господа, автором первого Евангелия. Имя «Матфей» имеет греческое происхождение, по-ерейски «Левий», означающий «Богоданный». Св. Матфей прежде был сборщиком податей при римском правлении, за что был ненавидим народом. Повинуясь гласу Божиему, он продал свое имущество, раздал его бедным и стал одним из последователей Христа. Св. Матфей распространял слово Божие в Пафлагонии и Палестине. Св. Евангелист Марк, называемый также Иоанном, сын одной из Новозаветных Марий и племянник Варнавы, коренной иерусалимец. Дом его матери Марии в Иерусалиме был священным местом, куда приходили молиться апостолы. Бытует мнение, что это был тот Дом, где Иисус учредил Вечерю Господню, а в ятидесятницу была основана Христианская Церковь. Св. Марк был переводчиком апостола Петра и одним из спутников апостолов Павла и Луки. Св. Марк является автором самого короткого Евангелия. Он распространял слово Божие в Египте, где и принял мученическую смерть. Св. Марк является основателем Коптской Православной Церкви. Св. Евангелист Лука родом из Антиохии Сирийской. Был образованным человеком, врачом и художником, причислен к 70-ти апостолам и получил дарование слова, чудотворения и исцеления. Лука был частым спутником апостола Павла и его верным учеником. Апостол Павел называет его «возлюбленным врачом». Проповедовал Евангелие в Ахаии, Лилии, Египте. По преданию, в возрасте 80 лет Лука мученически скончался при императоре Домициане в египетских Фивах, и за неимением креста был повешен на оливковом дереве (84 г.). Мощи его были перенесены в Константинополь при императоре Констанце в IV веке. Мощи Св. Луки источали множество исцелений, и по окончании гонений на христиан были положены в Константинопольском храме Св. Апостолов под престолом вместе с мощами апостолов Андрея и Тимофея. Предание приписывает Луке авторство икон Спасителя и Богоматери. Лука написал также образы апостолов Петра и Павла – так началось писание святых икон. Лука – писатель Третьего Евангелия и Книги Деяний Апостолов. Апостолу Луке молятся об исцелении от глазных болезней и о помощи при изучении иконописания. Св. Иоанн – ученик, «которого любил Иисус» - был сыном рыболова Зеведея и братом Иакова. Думают, что он был одним из тех двух учеников Иоанна Крестителя, которые последовали за Иисусом (См. Иоан. 1: 37 и далее). После он был призван Господом при море Галилейском и поставлен Апостолом. Иоанн стал одним из трёх самых близких учеников Христа. Вместе с Иаковом и Петром он был свидетелем воскресения дочери Наира, видел преображение Учителя на горе Фавор, был с Ним в Гефсимании, на вечéре Господней он лежал на груди Спасителя. Вместе с Марией Богородицей он стоял у креста, и Мать Господа была поручена ему. Вместе с Петром он первый прибежал к гробу Воскресшего, затем встретился с Ним на Геннисаретском озере. Потом его видим во время первого гонения христиан в Иерусалиме и при первых успехах проповеди в самарии. После сошествия Святого Духа и рассеяния верующих из Иерусалима, Иоанн – как говорит предание – пошел в Малую Азия и поселился в Ефесе. Там он пас те церкви, которые основал Павел; там же он написал своё Евангелие. Император Домициан сослал его на Патмос, где он получил Откровение для утешения гонимой церкви. На Патмосе или в Ефесе он также написал свои послания для подкрепления своих духовных детей. Во время царствования императора Нерона он возвратился в Ефес, где и умер в глубокой старости в царствование императора Траяна, около 100г. По Р. Х, сообщает Panorama.am.