Алексис Оганян - я мог бы родиться в Ереване: Аврора

auroraprize.com «Случилось так, что я родился в Бруклине, но я мог бы родиться в Ереване или, скажем, где-то в Западной Армении». Журнал Forbes нарек Алексиса Оганяна «мэром интернета» и два года подряд включал его имя в свой список «30 младше 30» как заметного представителя индустрии высоких технологий. В 2013 году журнал Wired посвятил ему большой материал, назвав «инновационным лидером». «Случилось так, что я родился в Бруклине, но я мог бы родиться в Ереване или, скажем, где-то в Западной Армении. Я хочу, чтобы мой опыт помог как можно большему числу людей, но особенно — другим армянам», — говорит Алексис. Алексис Оганян, 32-летний сооснователь reddit.com, одного из 100 крупнейших мировых интернет-сайтов, создал его десять лет назад вместе с соседом по студенческому общежитию. Reddit — это что-то вроде доски объявлений и платформы для общения, позволяющей пользователям самим отбирать материалы. Зарегистрированные участники могут публиковать записи, ссылки и другой контент, в то время как другие пользователи могут голосовать за или против этих записей, тем самым определяя их место на странице. Разные темы для обсуждения организованы в отдельные ветки, названные subreddits, и включают в себя кино, книги, новости, еду и многое другое. У Оганяна есть и другие успешные проекты: в 2010 году он помог запустить сайт о путешествиях hipmunk.com, и в том же году он основал Das Kapital Capital — компанию, занимающуюся финансированием и консультированием стартапов. Сайт breadpig.com, запущенный Алексисом в 2008 году, продает разные забавные вещицы, и большая часть прибыли от него идет на благотворительность. Алексис считает себя «удачливым парнем», потому что когда-то он получил образование, помогшее ему выучиться самостоятельно. «В этой индустрии [высоких технологий] замечательно то, что у всех есть бесплатный доступ к создаваемым знаниям. Я решил узнать всё, и, весьма вероятно, это и стало моей главной инвестицией». В 2013 году Алексис выпустил книгу под названием «Без их разрешения» (“Without Their Permission”), адресованную молодым предпринимателям, верящим в будущее Интернета как источника развлечений, прибыли и поддержки. Алексис в Армении Алексис Оганян впервые побывал в Армении вместе с некоммерческой организацией Kiva Microfunds. «Я всегда хотел побывать на родине, и такая возможность появилась у меня в 2010 году, когда я решил покинуть Reddit, чтобы на четыре месяца стать волонтером Kiva в Армении», — говорит он. Алексис объединил свои усилия с несколькими единомышленниками в Армении и организовал первый семинар TEDx Yerevan, в рамках которого известные люди делились идеями о том, как сделать мир лучше. «До моей первой поездки мой отец никогда не был в Армении. На самом деле, я вообще не представлял себе, что такое Армения, единственное, что я знал — это армянская кухня. У меня много друзей-армян, побывавших в Армении, и они все говорили мне, что поездка туда перевернула их жизнь. Когда я впервые увидел Арарат, я немедленно сфотографировал его и отправил снимок отцу. Я понимаю, что такое фото — невероятное клише, но этот вид и правда вдохновляет», — делится воспоминаниями Алексис. Последний из Оганянов «В США Оганян — редкая армянская фамилия. В этой стране отлично быть американцем армянского происхождения, но нет необходимости общаться с другими армянами. Конечно, если живешь в Лос-Анджелесе, там другое дело, но в других частях страны общения мало», — говорит Крис Оганян, отец Алексиса. Крис Оганян родился и вырос в Сан-Франциско. Семья его матери, Елизаветы Тер-Крикорян, была одной из многих депортированных семей, покинувших Битлис и уехавших во французский Марсель. Спустя годы Елизавета отправилась в США, где повстречала деда Алексиса, Джона Оганяна, и вышла за него замуж. «Мои родители были армянами, я мог отличить, когда кто-то говорил по-армянски, но сам я язык не учил. Отец и мать разговаривали друг с другом по-армянски, но мы с сестрой практически ничего не понимали, — с улыбкой вспоминает Крис Оганян. — В нашей семье почти не говорили про Геноцид. Но когда отец начал стареть — старые люди часто начинают говорить о том, о чем раньше молчали — он начал говорить о своем отце». Семья деда Алексиса, Джона Оганяна, перебралась в США из Харпута (иначе Харберд, ныне турецкий Элязыг). Родители Джона лишились своих семей во время Геноцида. Его мать Манзар пешком прошла через сирийскую пустыню, потеряв по дороге родителей и братьев с сестрами, и очутилась в Алеппо. Его отец Аветис видел, как убили его родителей. «Турки напали на Харпут. Они застрелили отца Аветиса, они застрелили его мать и собирались застрелить и его тоже. Но с ними были два всадника и один из них сказал другому: «Это всего лишь ребенок, оставим его!» Так Аветис оказался в сиротском приюте. Затем он как-то добрался до Америки и поселился в Бингхэмптоне, на севере штата Нью-Йорк, где была крупная армянская диаспора», — рассказывает Крис Оганян. Из всех Оганянов выжил только Аветис. Он переехал в США в 1910-х годах. В одной из многочисленных местных армянских газет он прочитал, что Манзар, дочь людей, которые жили по соседству в Харпуте, находится в Алеппо. Он нашел её и перевез в США. Они поженились и родили четверых детей: Веру, Джона, Эльзу и Мэри. Тридцать два года Аветис работал на обувной фабрике. Со временем он, наконец, смог купить небольшой многоквартирный дом и сдавать жилье в аренду. «Мой дедушка Аветис так и не выучил английский, всю жизнь он разговаривал лишь по-армянски. Но он умел работать и зарабатывать. Он гордился тем, что работает шесть дней в неделю, хорошо зарабатывает и содержит свою жену и четверых детей. Мы жили в Сан-Франциско. В 1959-1961 годах он приезжал в Калифорнию и жил с нами два или три месяца. Он был добрым человеком, но мы не очень много общались. Он умер, когда ему было за семьдесят», — вспоминает Крис Оганян. Алексис, единственный ребенок Криса и Анке, приехавшей в США из Германии, родился 24 апреля, в День памяти жертв Геноцида армян. «Я помню, как радовалась тетя Вера, когда родился Алексис, как она пыталась найти в подобном совпадении какой-то символизм. Потом мы осознали, что в этом нужно видеть возрождение, — говорит Крис Оганян. — Тетя Вера нарисовала наше фамильное дерево. Этот листок бумаги лежит у меня дома, я передам его Алексису». «Быть армянином для меня — это победа. Каждый из нас, добившийся успеха, — это победа над Геноцидом: они не смогли нас уничтожить, не смогли заставить нас замолчать, мы процветаем по всему миру. Всем этим я очень горжусь», — говорит Алексис.
Алексис Оганян - я мог бы родиться в Ереване: Аврора
- Общество - 21 Октября 2017, 16:56