Армен Джигарханян идет на поправку

Посол Армении в России Вардан Тоганян навестил в московской больнице известного актера театра и кино, народного артиста СССР Армена Джигарханяна. "Армен Борисович идет на поправку, сохраняет свое неиссякаемое чувство юмора и думает о новых начинаниях", - говорится в сообщении, размещенном на страницепосольства Армении в РФ в социальной сети Facebook. Там же опубликовано фото со встречи посла Армении в России Вардана Тоганяна с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном. Ранее российские СМИ сообщили, что артист поступил в больницу 10 октября. Его состояние оценивается как средней тяжести. Отмечалось, что Джигарханян поступил в больницу частным образом, без каких-либо документов и просил не сообщать о состоянии его здоровья никому, включая супругу.