В Ереване состоялось открытие «Французского онкологического центра»

Мэр Еревана Тарон Маргарян присутствовал на церемонии открытия «Французского онкологического центра в Ереване». Честь торжественного открытия нового медицинского центра была предоставлена мэру Еревана Тарону Маргаряну и известному французскому онкологу, доктору, руководителю медицинского отдела центра Норберту Аветяну. Как сообщает пресс-служба столичной администрации, в центре, открытом в столице по инициативе фонда «Норман» и Норберта Аветяна, будет проводиться лечение онкологических больных, в соответствии с европейскими стандартами, применяя также методы известного врача Норберта Аветяна. Подчеркнув особую важность открытия данного центра в столице, участники мероприятия отметили, что отныне людям с этим тяжелым заболеванием не нужно будет выезжать за границу для лечения. Было также отмечено, что, принимавший во Франции прибывших из Армении многочисленных армян врач впредь будет заниматься своей профессиональной деятельностью на родине.