«Рецепты Армении» — книга из французского сундука

RFI Во французском издательстве Solar вышла книга под названием «Рецепты Армении». Ее авторы — французы с армянскими корнями, брат и сестра Ришар и Корин Зарзаваджян. Год назад Корин обнаружила на дне старинного сундука, который она годами хранила у себя дома, записи кулинарных секретов своей матери Жаклин. Авторы книги не только «рассекретили семейный тайник», но и нашли способы «оздоровить» армянскую кухню с тысячелетней историей. Корин Зарзаваджян — театральная актриса, а ее брат Ришар — журналист телеканала France 2. Ни у одного из них раньше и в мыслях не было написать книгу. Но однажды Корин обнаружила старинный сундук, который она годами хранила у себя дома. В нем залежались детские игрушки, письма, а на дне — школьная тетрадь оранжевого цвета. В ней Корин и Ришар узнали подчерк своей матери. На первой странице она написала несколько афоризмов по-французски, а самый главный выделила красным цветом: «Все, что сказано за столом, хранится в складках сложенной скатерти». Оранжевая тетрадь неспроста оказалась в старинном сундуке. Для Зарзаваджян беречь семейные традиции — значит выжить. Ведь предки Корин и Ришара бежали из Османской империи и, спасшись от геноцида армян, поселились во Франции. Стать французами, сохранив свою идентичность, было главной задачей многих армянских беженцев и их потомков. Корин и Ришару, бросившим вызов ассимиляции, удалось это сделать в том числе благодаря этой «оранжевой тетради». Кухня — связующее звено, а Армения — общий знаменатель Обнаружив тетрадь, брат и сестра решили «рассекретить тайник» и поделиться своим семейным наследием, написав книгу. «Мама записывала эти рецепты не просто с целью сохранить их, но и для того, чтобы передать будущим поколениям традиции тысячелетней давности, — говорит Корин. — Когда мы их обнаружили, для нас сразу же стало очевидно, что мы должны поделиться этими рецептами. Ведь делиться с другими — это основа, ДНК армянской кухни. Армянская еда предназначена не для того, чтобы есть, а чтобы есть в компании. Социальный момент очень важен». «Наши родители были французами, но в то же время не забывали свои армянские корни. У нас были традиции, мы говорили на армянском, а кухня для нас была своего рода связующим звеном между разными поколениями. Армянская еда для нас всегда была праздником. С помощью этой книги мы не просто попытались решить семейный вопрос (сохранить наследие — RFI), но и ознакомить читателя с этой кухней», — говорит Ришар Зарзаваджян. За последние несколько десятилетий во Франции были изданы около десятка книг об армянской кухне. Почти всегда их авторами были армяне из диаспоры, которые с независимой, а уж тем более с советской Арменией не имели почти никакой связи. Называли они свои книги «Армянская кухня», «Армянская еда», «Армянские рецепты». Но для Ришара и Корин было важно, чтобы в название их кулинарной книги появилась Армения, хотя и сами они родились и выросли во Франции. «Это не значит, что речь идет о кухне этой страны. В этой книге можно найти не только блюда, которые принято готовить в Армении, но и в армянской диаспоре в Аргентине, США и т. д. Просто Армения — наш общий знаменатель», — подчеркивает Ришар. Новая армянская кухня существует «Сделай из своей тарелки лучшее лекарство», — вспоминает слова своего дедушки Корин. Последовав совету своих предков, брат и сестра в процессе написания книги не только отдали дань традициям, но еще и «оздоровили» старинные армянские рецепты, хотя, как отмечает Корин, армянская кухня уважительно относится к природе, ведь «армяне до сих пор едят по сезону». «Нам важно было точно перечислить ингредиенты и способ приготовления блюд, но в то же время мы осознанно внесли изменения. Некоторые рецепты мы сделали простыми, а блюда менее жирными. Для нас это было очевидно, потому что этого требует современный образ жизни. Наши предки, особенно те, которые жили в горной местности, занимались тяжелым физическим трудом, им нужна была калорийная еда. Но мы живем совсем в других условиях», — объясняет Корин. «Чрезмерная чувственность, много всего жирного, сладкого, много любви… В XX веке восточная кухня смогла следовать моде „лайт“. Новая армянская кухня существует, и эта книга — яркое тому подтверждение», — пишет в предисловии французский музыкант армянского происхождения Андре Манукян. В книге собраны истории, рецепты, красивые иллюстрации блюд и даже архивные фотографии семейных застолий. «Мы целый год писали эту книгу. Сложнее всего было добиться от моей матери точных пропорций. Когда я спрашивала, сколько ингредиентов нужно, она отвечала: столько того, столько этого… Нам пришлось экспериментировать, готовить много для друзей, чтобы перевести с „маминого глазомера“ в цифры», — вспоминает Корин. У этой книги есть и другое название «Рецепты нашего детства от мамы Жаклин». Правда, так называют ее только Ришар и Корин. В тетрадь хранительница очага вписывала не просто названия армянских блюд, она еще и уточняла: «любимое блюдо Раффи (старшего брата Ришара и Корин — RFI)». Эти строки, появившиеся в книге своих детей, Жаклин Зарзаваджян так и не увидела — она скончалась за две недели до выхода в свет «Рецептов Армении».