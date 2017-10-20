Порядка 70 тысяч рабочих мест создано в Армении в рамках программ ПРООН за 25 лет

/АРКА/. Порядка 70 тысяч рабочих мест создано в Армении в рамках проектов Программы развития ООН (ПРООН) за последние 25 лет, сообщил заместитель постоянного представителя ПРООН в Армении Дмитрий Марясин, подводя итоги деятельности организации в Армении за 25 лет. "В рамках программ примерно 250 тысяч человек получили за эти годы доступ к воде и санитарному оборудованию", - отметил в пятницу в пресс-центре "Новости-Армения" Марясин. По его словам, Программа развития ООН направлена на то, чтобы дать возможность странам самостоятельно развиваться, эффективно реформировать свою экономику, социальную сферу и делать так, чтобы уровень жизни постоянно повышался. "Мы делаем это уже более 50 лет по всему миру и почти 25 лет в Армении. Во всем мире у нас около 27 тысяч сотрудников, годовой бюджет организации составляет около $5 млрд. В Армении в нашем офисе работает порядка 100 человек, ежегодный бюджет в последние годы составляет $15-20 млн. Это те деньги, которая ПРООН тратит в Армении на конкретные проекты. Деньги эти приходят к нам в основном от международных доноров", - подчеркнул Марясин. Он добавил, что ПРООН работает в нескольких ключевых областях. "Первое – это экономическое развитие, второе – то, что связано с госуправлением, демократическим развитием страны, третье – экология и энергетика. Особое внимание уделяется инновациям", - сказал Марясин. Он отметил, что в области экономического развития отличительной чертой ПРООН является то, что организация работает во всех областях страны, охватывая как минимум 200-300 сел. "Мы уделяем очень большое внимание тому, чтобы дать местным жителям возможность получить работу, начать бизнес, научить их правильно заниматься сельским хозяйством, вести бизнес по-новому. Недавно впервые в истории Армении была проведена перепись всех сельхозугодий Армении", - добавил Марясин. Он подчеркнул, что перепись ПРООН находится в открытом доступе и активно используется Министерством сельского хозяйства Армении и бизнесом, который инвестирует в данную сферу. "Вторая сфера нашей работы работы – все то, что связано с развитием демократии и эффективностью госинститутов. Самый насущный и актуальный пример этого года –поддержка выборов. В этом году ПРООН при поддержке целого ряда доноров, в том числе ЕС, США, Великобритании, Германии и правительства Армении осуществила проект по внедрению совершенно новой системы идентификации избирателей. Результаты этого проекта были оценены очень высоко", - добавил Марясин. По его словам, вторым, очень заметным для граждан и гостей страны проектом в области демократического управления является укрепление границ Армении. "Буквально три недели назад президент страны открыл вместе с послом ЕС пограничный пункт в Бавре. Это – третий, модернизированный на средства ЕС пограничный пункт на границе Армении и Грузии. Исполнителем этого проекта на протяжении последних шести лет была ПРООН", - сказал Марясин. Сдачей в эксплуатацию КПП "Бавра" завершается программа модернизации северных таможенных ворот Армении. Ранее были сданы в эксплуатацию КПП Баграташена и Гогавана. КПП "Бавра" был построен при поддержке Евросоюза и Европейского инвестиционного банка, проект был осуществлен в рамках программы развития ООН. Общий бюджет модернизации трех КПП составил 54.43 млн. Евро.