В Париже собрали шедевры восточного христианства со всего мира

RFIВ Институте арабского мира проходит выставка под названием «Христиане Ближнего Востока: 2000 лет истории». Манускрипты, иконы, фрески, макеты — 300 экспонатов, привезенных в Париж из музейных коллекций Лондона, Бейрута, Иерусалима, Афин, Берлина и Флоренции, можно увидеть до 14 января 2018 года. В чем же уникальность этой выставки, которую 25 сентября открыл сам президент Франции Эмманюэль Макрон? В этом году парижский Институт арабского мира отмечает свое 30-летие. Этот музей был создан при совместном сотрудничестве Франции с 22 арабскими странами. Выставка под названием «Христиане Ближнего Востока: 2000 лет истории» стала большим событием в жизни парижского музея. Ведь такая инициатива появилась впервые, а французские газеты уже назвали ее символическим жестом Института арабского мира в отношении ближневосточных христиан, чье существование в регионе находится под угрозой. Работа над организацией выставки началась более двух лет назад. Рафаэль Зиаде, научный куратор выставки: «Мы работали совместно с ассоциацией „Дело Востока“, которая более 160 лет действует в регионе. Благодаря этому плодотворному сотрудничеству мы смогли связаться с церквями и собрать эту коллекцию. В ней, к примеру, вы можете увидеть манускрипты древнесирийских православных из библиотеки при Патриархии, которая ранее находилась в Дамаске, а теперь из-за войны патриарх решил перенести ее в Ливан. На нашей выставке можно увидеть два абсолютно уникальных манускрипта XI века, которые еще ни разу не показывали в Европе». Из старинных шедевров, оказавшихся впервые на европейском континенте, организаторы выставки выделяют иллюминированный сирийский манускрипт VI века — Евангелие Рабулы. Это один из древнейших христианских молитвенников на древнесирийском языке, сохранившийся до наших дней. Его привезли из государственной библиотеки «Лауренциана» во Флоренции. В парижском музее выставлены и копии знаменитых фресок из античного города Дура-Европос, расположенного в Сирии, к востоку от Пальмира. На выставке можно увидеть не только собранные из различных музеев экспонаты, но также уникальные произведения церковного искусства, привезенные непосредственно с Ближнего Востока. Рафаэль Зиаде: «Некоторые из выставленных произведений мы позаимствовали у христианских общин Ближнего Востока. Они до сих пор используются в церквях, хотя хранятся в условиях, похожих на те, что бывают в музеях. У этих общин есть инструменты для хранения и оцифровки. Все эти произведения отражают идентичность каждой восточной церкви, которой они принадлежат. Для христиан и для всего мира эта выставка — своего рода напоминание о том, что христианство своими глубокими корнями ведет нас именно на Восток». Копты, греки, халдеи, армяне, ассирийцы, марониты… Экспонаты свидетельствуют о широком разнообразии христиан, проживающих между Нилом и Евфратом. Выставка в Институте арабского мира представлена в хронологическом порядке: Античность, Средние века, период Османской империи и современность. Одни эпохи связаны с трагедиями, другие — с периодом процветания христианства на Ближнем Востоке. Организаторы выставки напоминают, что впервые слово «христианин» было использовано в Антиохии, столице римской провинции Сирии. Так называли апостолов Христа. В III веке самыми христианизированными регионами были Сирия и Египет. Распространение христианства сопровождалось гонениями. Они продолжались до тех пор, пока император Константин Великий не издал в 313 году Миланский эдикт о веротерпимости. Длительный период расцвета христианства на Ближнем Востоке завершился после мусульманских завоеваний. Дамаск, Иерусалим, Александрия, Мосул — один за другим ближневосточные города оказываются под влиянием арабов-мусульман. Несмотря на то, что христиане продолжают жить на Ближнем Востоке и всегда играли важную роль в культурной, экономической и политической жизни арабского мира, со временем их число уменьшается. А уже в XVIII веке они становятся религиозным меньшинством в регионе. О трагических страницах истории свидетельствуют выставленные в музее фотографии, газетные статьи об истреблении христиан друзами на территории современной Сирии во второй половине XIX столетия, о геноциде армян и ассирийцев в Османской империи в начале XX века. Если в начале прошлого века 20% населения Ближнего Востока составляли христиане, сейчас их число не превышает и 3%. Выставка акцентирует внимание посетителей на том, что христиане являются неотъемлемой частью арабского мира и всегда играли важную роль в формировании ближневосточного общества, однако сегодня их присутствие в регионе находится под угрозой. «Наследие под угрозой» — так называется последняя часть выставки. Церкви и монастыри являются доказательствами многолетнего присутствия христиан на Ближнем Востоке. Некоторые из них были частично или полностью разрушены, как монастырь святого Симеона в Алеппо или храм Мар Бехнам в Ираке. В завершение выставка поднимает вопрос о судьбе христиан в арабском мире. «Сохранение этого наследия тесно связано с присутствием христиан на Ближнем Востоке», — написано на стенах выставочного зала. Здесь же организаторы вывесили уже современные цветные портреты проживающих на Ближнем Востоке христиан. На одной из фотографий изображена молодая пара, девушка — в свадебном платье на фоне полуразрушенной церкви. Рафаэль Зиаде: «Эта выставка в первую очередь художественная, поэтому мы решили представить публике фотографии христиан, которые там живут. Нам было важно, чтобы наши посетители с помощью этих свидетельств смогли познакомиться с восточными христианами. Это сильный эмоциональный момент выставки. Мы сделали этот выбор осознанно. Мы учли современную политическую ситуацию. Христиане на Ближнем Востоке становятся жертвами терактов и войн. И учитывая угрозу, которой они подвергаются, работать лишь с камнями или книгами недостаточно. Нам важно было завершать выставку человеческими историями». Выставка «Христиане Ближнего Востока: 2000 лет истории» в Институте арабского мира продлится до 14 января 2018 года.