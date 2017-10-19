Армянские компании с инновационными решениями в точной инженерии и "Интернете вещей" приглашаются для участия в торговой ярмарке Hannover Messe 2018 и выездных презентациях формата roadshow по Германии в период с 17 по 28 апреля 2018 года. Финансируемый ЕС проект "Поддержка развития малых и средних предприятий в Армении" (SMEDA) отберет до четырех компаний, которые смогут представить свой бизнес на ярмарке в Ганновере, где разделят общий стенд с представителями из Министерства экономического развития и инвестиций, а также свободных экономических зон Армении. У компаний есть время на подачу заявок до 7 ноября 2017 года. Ярмарка Hannover Messe является самой важной мировой торговой, промышленной и технологической ярмаркой, где уже многие годы представляют свои наработки и продукты крупнейшие компании мира. В 2017 году здесь побывало 225 тыс. посетителей, были представлены 6 тыс. участников, выступило 150 спикеров и было проведено 1400 различных мероприятий. Компании, прошедшие отбор, получат уникальную возможность наладить контакты с соответствующими потенциальными партнерами, официальными лицами, инвесторами и клиентами не только из Европы, но и со всего мира. Помимо этого, отобранные компании примут участие в двухдневном практическом семинаре в феврале-марте 2018 года. Он поможет им подготовиться к участию и презентации своей работы на Ганноверской ярмарке. Затраты, связанные с участием (расходы на переезды, проживание, страховка, визовые сборы, плата за участие, сбор стенда, маркетинговый сбор, и пр.), берет на себя проект SMEDA. Отобранные компании должны будут покрыть затраты до 200 евро на подготовку своих маркетинговых материалов (на основе общей концепции) и стоимость питания в течение всего мероприятия. Более детальную информацию о порядке подачи заявок можно найти здесь.
Новые возможности для армянских компаний с инновационными идеями
- Общество - 19 Октября 2017, 19:11