Признание Сержа Танкяна

В Армении находится Серж Танкян, который так и не встретился с другим Сержем – Саркисяном.

Несколько лет назад между двумя Сержами происходил эпистолярный «баттл», в котором каждый из них пытался доказать свою правоту. Серж Саркисян говорил, что независимая Армения и Арцах – это абсолютная ценность, и ее можно оценить, сидя на скалистом камне или на могиле погибшего солдата, а не в кабинете в самом центре Еревана.

На кого намекал Серж Саркисян, говоря об офисе в центре Еревана, можно только догадываться.

Серж Танкян не скрывал поддержки оппозиционных Сержу Саркисяну сил. И можно догадываться, что восприятие Родины Сержа Танкяна также в какой-то мере формировалось под влиянием оценок оппонентов Сержа Саркисяна.

Эти оппоненты смогли создать не только в Армении, но и у части Диаспоры впечатление, словно в Армении не только плохая власть, но и никчемное, испорченное общество, которое делает неправильный выбор.

2 апреля 2017 года Серж Танкян прибыл в Армению под впечатлением этих оценок, чтобы быть наблюдателем на парламентских выборах. Что он и его коллеги увидели в Ереване в первой половине дня выборов, не известно, но уже во второй половине дня они взяли и уехали в Арцах, где стали встречаться с военными, жителями, молодыми людьми, которые работают в центре Тумо.

В Арцахе Серж Танкян пробыл несколько дней, а по возвращении сделал запись в своем блоге, назвав визит ошеломляющим. Этот визит оставил на него такое впечатление, что спустя всего пару месяцев он ощутил необходимость вновь вернуться в Армению. Наверное, потому, что ему пришлось там увидеть скалистый камень, а в воинской части его называли «гитаристом» и не тянулись с ним фотографироваться.

Танкян уже почти неделю в Ереване – встречается со светлыми людьми искусства, науки, радуется пребыванию на Родине и вовсе не нуждается в том, чтобы его принял Серж Саркисян или другие «политические деятели».

Серж Танкян, видимо, понял, что Армения – это не Серж Саркисян, и не те малодушные оппозиционеры, которые, из мелкого реваншизма, настраивают против Армении нормальных людей. Армения вполне может прожить без Сержа Саркисяна и таких оппозиционеров, и это явно проявилось в дни Апрельской войны, когда власть в стране куда-то спряталась, и политику делали обычные люди. Они отстояли страну и снова молча отошли в сторонку.

Сержу Танкяну не стоит писать письма президенту и встречаться с ним. Он может приехать в Армению, когда ему хочется, и тогда она станет его родным домом.