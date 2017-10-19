В Турции задержали известного защитника прав нацменьшинств

В аэропорту Стамбула задержали известного предпринимателя, председателя общественной организации «Культура Анатолии» Османа Кавала. Как передает турецкий сайт T24.com, после задержания Кавала полицейские обыскали его офис и конфисковали компьютер. При этом стражи порядка не объяснили причину задержания предпринимателя, отметив лишь, что все это в рамках конфиденциального расследования. Осман Кавала известен тем, что защищает права представителей нацменьшинств.