В Турции задержали известного защитника прав нацменьшинств

  • Lragir.am
  • Общество - 19 Октября 2017, 15:56
В аэропорту Стамбула задержали известного предпринимателя, председателя общественной организации «Культура Анатолии» Османа Кавала.

Как передает турецкий сайт T24.com, после задержания Кавала полицейские обыскали его офис и конфисковали компьютер.

При этом стражи порядка не объяснили причину задержания предпринимателя, отметив лишь, что все это в рамках конфиденциального расследования.

Осман Кавала известен тем, что защищает права представителей нацменьшинств.

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