Лауреатом Букеровской премии стал американец Джордж Сондерс

Лауреатом Букеровской премии за 2017 год стал американский писатель Джордж Сондерс с романом "Линкольн в бардо". Имя победителя было объявлено вечером во вторник, 17 октября, на торжественной церемонии в лондонской ратуше. 58-летний Сондерс стал вторым подряд представителем США, удостоенным этой престижной награды, которая до 2013 года вручалась только писателям из стран Британского Содружества наций (более 50 государств), Ирландии и Зимбабве. В 2016 году Букеровская премиядосталась американцу Полу Бити с книгой "Распродажа". В книге Джорджа Сондерса рассказывается о горе 16-го президента США Авраама Линкольна, переживающего кончину своего 11-летнего сына Вилли. В ходе повествования Линкольн оказывается в промежуточном состоянии, которое в буддизме называется "бардо", что и дало название роману. 50 тысяч фунтов стерлингов за победу Всего в шорт-лист Букеровской премии были включены шесть писателей. Среди них - еще два представителя США: Пол Остер с романом "4321" и Эмили Фридланд с книгой "История волков". На награду претендовали также шотландка Али Смит с романом "Осень", англичанка Фиона Мозли с произведением "Элмет" и англо-пакистанский писатель Мохсин Хамид с романом "Выход на Запад". Победитель получил награду в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (56,1 тысячи евро). Остальным финалистам вручили чеки на 2500 фунтов и выполненные вручную подарочные издания их книг. Вручаемая ежегодно Букеровская премия была учреждена в 1969 году и является одной из самых престижных наград в мире английской литературы.