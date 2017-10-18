ВИЧ в Восточной Европе: немцы в ужасе от положения в России

У России и Германии есть много различий. Но одно из них поражает воображение: ежегодный прирост числа ВИЧ-инфицированных. В прошлом году эта цифра в России превысила 100 тысяч человек. Аналогичный показатель в Германии - всего лишь порядка 3,2 тысяч, то есть в 30 раз меньше, сообщила во вторник, 17 октября, на конференции, проходившей под девизом "Невидимая эпидемия", член правления организации Deutsche AIDS Hilfe Сильвия Урбан (Sylvia Urban). И это при том, что в Германии живет всего в полтора раза меньше людей, чем в России. Ключевая роль гражданского общества "Катастрофа". Так Урбан описывает лавинообразное распространение ВИЧ в России, принявшее характер эпидемии. По ее словам, профилактика не дает результатов, а средства на борьбу с ВИЧ и СПИДом сокращаются. И это при том, что по всему миру число новых ВИЧ-инфицированных сократилось с 2000 года на треть, а смертность среди ВИЧ-инфицированных - наполовину. Везде, кроме Восточной Европы. Этой чудовищной ситуации в регионе была посвящена конференция, организованная в Берлине тремя немецкими неправительственными организациями - Deutsche AIDS Hilfe, Brot für die Welt и Aktionsbündnis gegen AIDS. Как говорит Сильвия Урбан, во всем мире приносят плоды улучшенные меры профилактики, программы тестирования и доступ инфицированных к терапии, которая, в свою очередь, резко снижает риск передачи вируса. В Восточной Европе (прежде всего - в России) все иначе: "группы риска" подвергаются преследованиям и дискриминации, тема сексуальности вообще и гомосексуальности в частности замалчивается, международное финансирование программ против ВИЧ сокращается. Плюс - государственные структуры все больше преследуют неправительственные организации, получающие пожертвования из-за рубежа. По словам Урбан, немецкий опыт борьбы с ВИЧ показывает, что ключевую роль в профилактике играют именно неправительственные организации. "Гигантский успех профилактики ВИЧ в Германии свидетельствует о том, насколько эффективным может быть взаимодействие государства со структурами гражданского общества", - отметила Урбан. "Есть чему поучиться" О таком взаимодействии Россия может сегодня только мечтать. Вадим Покровский, глава Федерального центра по борьбе со СПИДом, крайне аккуратен в выражениях. "В последнее время, - говорит он, - в России усилилась религиозность населения, которая иногда принимает очень консервативные формы, не соответствующие современному развитию общества". По его словам, гомофобия, "плохое отношение" к тем, кто употребляет наркотики, а также неясный юридический статус тех, кто занимается проституцией, ведут к тому, что Россия не может применить и половину тех мер по профилактике ВИЧ, которые признаны научно эффективными и используются во всем мире. "Нам есть чему поучиться у Германии", - заявил Покровский, ссылаясь на мизерное по российским масштабам число новых ВИЧ-инфекций в стране с населением более 80 миллионов человек. Основным способом передачи ВИЧ в России остается употребление наркотиков, сообщил Покровский. Но поскольку наркотики употребляют преимущественно гетеросексуальные мужчины, то в группе риска оказываются их партнерши. По его выражению, сегодня для женщины в возрасте 25-30 лет встретить инфицированного мужчину "очень легко". По оценкам Покровского, около 3-4 процентов российских мужчин в возрасте 30-40 лет инфицированы ВИЧ. Как и каждый пятый употребляющий наркотики и каждый десятый гей в России. "Эпидемия ненависти к сексуальности" По мнению Луиса Луреса, заместителя генерального директора UNAIDS, в Восточной Европе наблюдается не просто эпидемия ВИЧ, а эпидемия дискриминации, ненависти к сексуальности и ксенофобии. И фронт этой эпидемии проходит по Восточной Европе. "СПИД быстрее всего распространяется там, где людей дискриминируют, - объясняет Лурдес. - Ситуация в Восточной Европе сегодня хуже, чем в Африке!". По его словам, страны региона теряют миллиарды долларов в год из-за гомофобии, а дискриминация лишь снижает уровень безопасности в этих государствах. И если сегодня регион не найдет ресурсов, чтобы остановить стремительное распространение ВИЧ, цена борьбы с вирусом в будущем будет только выше. Ему вторит и Сильвия Урбан из Deutsche AIDS Hilfe: "Деньги - это далеко не все. Очень важна открытость и борьба с дискриминацией". Огромную роль играет детабуизация темы секса в общественном сознании: "Секс должен приносит радость, хороший секс - это фактор качества жизни". Поэтому говорить о сексе надо со школьной скамьи и не в негативном ключе, указывает Урбан. "Токсичная среда" для профилактики ВИЧ Раминта Стуйкюте, ведущий советник специального посланника ООН по ВИЧ в Восточной Европе, описывает атмосферу в России как "токсичную" для эффективной профилактики ВИЧ. По ее словам, Россия не использует мировой опыт, научные достижения и рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - все то, что проверено на практике и работает во многих странах, в том числе и в Германии. "Рано или поздно наука должна победить идеологию", - прогнозирует тем не менее Стуйкюте. Вот только когда это произойдет и как? Очень важно, продолжает Стуйкюте, чтобы Россия извлекла максимум из опыта из других стран, в том числе Германии: "Для обмена опытом профилактики ВИЧ крайне важен диалог, а не самоизоляция в вопросах здравоохранения и правоприменительных практик". Прислушается ли к призывам собравшихся в Берлин международных экспертов и гражданских активистов руководство Российской Федерации? По меткому замечанию одного из приехавших из Москвы активистов благотворительного фонда по профилактике ВИЧ, в России сегодня все решает один-единственный человек. Поэтому, попросил активист, "не могла бы Ангела Меркель поговорить с ним об этом?".