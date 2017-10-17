В Мартуни открылась очередная лаборатория, построенная и оснащенная при содействии США

Радио Азатутюн Посол США в Армении Ричард Миллз категорически опровергает слухи о том, что оборонное ведомство США основывает в Армении секретные лаборатории. Об этом посол США заявил сегодня в Мартуни во время церемонии открытия областной лаборатории Министерства здравоохранения Армении, которая была построена и оснащена Агентством по сокращению военной угрозы Министерства обороны США. По словам Ричарда Миллза, цель лаборатории - защитить людей и животных от различных инфекционных заболеваний, а распространяющаяся в средствах массовой информации и социальных сетях информация о том, что Госдепартамент здесь разворачивает тайную деятельность, не соответствует действительности. Напомним, несколько месяцев назад три молодых человека, представившихся как члены общественного движения «Во имя закона», провели акцию протеста перед посольством США в Армении, заявив, что строящиеся лаборатории имеют военное назначение и опасны для Армении, поскольку там может производиться биологическое оружие. «Все это не имеет ничего общего с реальностью. Сейчас эта структура принадлежит и будет эксплуатироваться Республикой Армения. Нашей выгодой будет лишь то, что Армения и мир станут более безопасными, станет возможно проводить эффективную работу в направлении обнаружения патогенов», - заявил Миллз. Находящаяся в Мартуни лаборатория является третьей после аналогичных структур в Тавуше и Шираке. Вскоре планируется открытие по одной лаборатории в Сюнике и Лори. Благодаря программе общей стоимостью 9 миллионов драмов Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний уже имеет модернизированные областные филиалы. По словам директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении Артавазда Ваняна, больше не будет нужды добираться до Еревана, чтобы провести ту или иную экспертизу. «Это даст возможность проводить больший по объему и более широкий спектр исследований в паразитарной, бактериологической сфере, в сфере особо опасных инфекций, а также в химической сфере», - пояснил он. «Вспышки инфекционного характера в Гегаркунике бывают в особенности летом», - говорит врач-микробиолог Марета Дарбинян. Специалист с 47-летним стажем шутит, что новое оборудование немного шумное, но с точки зрения диагностики оправдает все ожидания. «Кишечные заболевания распространены, они всегда обнаруживались... Аппаратура совершенно новая ... что бы ни было, разница будет заметна», - говорит врач. В лаборатории также будут диагностировать инфекционные заболевания, вызываемые возбудителями животного происхождения. Случаи ящура в Гегаркунике также встречаются. Будут проведены микробиологические проверки воды и почвы, а в случае необходимости - вакцинация.