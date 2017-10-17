О коррупции в Совете Европы Турбьёрна Ягланда предупреждали многие годы

Ариф Маммадов не рискует. Когда этот 53-летний азербайджанец встречается с другими азербайджанцами, он никогда не ест и не пьет. Когда друзья с его родины приезжают в Брюссель, где сегодня живет Маммадов, он вежливо принимает еду и напитки, которые ему привозят в подарок. А после он все это выбрасывает. Даже если это друзья, над этими продуктами кто-то уже мог поработать.Много лет Маммадов был частью режима, работая послом Азербайджана в Совете Европы. Там все и началось. 1 октября 2009 года Турбьерн Ягланд занял пост генерального секретаря этой организации. Сразу после этого Маммадов пришел в страсбургский офис норвежца. Он больше не мог видеть, как его страна коррумпировала Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Маммадов говорит, что предупреждал Ягланда о том, как работала так называемая «икорная дипломатия», и называл это коррупцией. Он утверждает, что просил Ягланда остановить это. Почему же все-таки это продолжалось?Страх быть отравленным реален. В бывшем Советском Союзе это происходило со многими журналистами, политиками и активистами. Оппозиционный политик Маммадов получает от азербайджанских журналистов много просьб дать интервью. Он всегда отвечает отказом. Бывший посол и перебежчик считает, что они посланы разведкой. По той же причине он отклоняет приглашения от азербайджанских организаций. В азербайджанских СМИ его называют предателем. Несколько раз звучали угрозы «запихать его в багажник, чтобы таким образом доставить его домой и бросить в тюрьму» — намек на один советский фильм, где КГБ похищает перебежчика в Западной Европе и привозит его в Советский Союз в багажнике машины. В Азербайджане, одном из самых авторитарных режимов мира, такие угрозы воспринимают серьезно. В мае один журналист, критиковавший режим и бежавший в эмиграцию, был похищен в соседней Грузии и доставлен в Азербайджан, где его судили.Оказалось, что коррумпировать ПАСЕ можно очень просто. У азербайджанцев есть надежная система, рассказал Маммадов корреспонденту Aftenposten на встрече в Бельгии. Они выбирают пожилых политиков, у которых нет будущего в своей стране. Их легче всего купить. Сначала таких политиков приглашают на конференцию в столицу Баку. Из аэропорта их везут на лимузине в лучшую гостиницу города и помещают в номер люкс пентхауза. Их кормят роскошными обедами, предоставляют медицинское обслуживание и другие услуги. Для дела остается мало времени. Перед отъездом они получают золотые часы, ковры ручной работы и килограммы черной икры. Поэтому все это получило название икорной дипломатии. Сообщается, что Маммадов рассказывал Ягланду о том, как Азербайджан таким образом покупал влияние в Парламентской ассамблее. «Я думал, как это посол мог так говорить о властях, которые он представлял. Я каждый раз после этого выходил из кабинета и удивлялся тому, что я услышал», — сказал Ягланд корреспондентам Aftenposten. Ягланд подтверждает тайные встречи, происходившие в период с 2009 по 2012 год, но отрицает, что слышал что-либо об икорной дипломатии или коррупции. Таким образом, получается, что у Ягланда и бывшего посла различные версии сказанного. «Он рассказывал о том, что происходило в Азербайджане, как осуществлялось политическое управление судебной системой, как функционировала власть в стране, и говорил, что это не было открытой демократией». Ягланд утверждает, что опасался двойной игры со стороны посла, и что он не мог рисковать быть втянутым в местную властную борьбу или почувствовать искушение говорить негативные вещи об Азербайджане, которые впоследствии могли быть использованы против него.Ягланд подчеркивает, что ПАСЕ независима, и что поэтому он как генеральный секретарь не мог выступить с инициативой расследования таких заявлений. «Если бы норвежское правительство стало расследовать Стортинг, был бы скандал. Точно так же и в Совете Европы». Хотя Ягланд говорит, что не слышал ничего об икорной дипломатии в беседах с послом, осенью 2012 года он, тем не менее, высказался об этом деле в беседе со СМИ Армении и Азербайджана. «Азербайджанская икра является угрозой независимости ПАСЕ. Это совершенно неприемлемо», — говорит генеральный секретарь. Сразу после этого Ягланд дал интервью The New York Times. Руководитель Совета Европы заявил, что сделал борьбу с коррупцией своей работой номер один, но что сначала важно навести порядок в собственном доме. Он подчеркнул, что новые страны-участницы «попытались оказывать влияние на Парламентскую ассамблею с помощью дорогих подарков и экстравагантных поездок. Они нанимают лоббистов, чтобы прекратить критику нарушений прав человека».Азербайджанские власти, как утверждают, были вне себя и в некоем письме раскритиковали Ягланда за «необоснованные утверждения». Потом все затихло. В то же время на банковский счет одной католической организации в Италии поступают миллионы евро. Отправителем являются несколько крошечных компаний в оффшорных зонах. Было указано, что целью транзакций является «оплата за консультативные услуги в меховой отрасли».Совет Европы был учрежден в 1949 году для защиты прав человека, принципов правового государства и демократии. После падения Берлинской стены в 1989 году организация была расширена в восточном направлении. Новые страны-участницы не удовлетворяли демократическим стандартам организации, но идея заключалась в том, чтобы они постепенно развивали демократию с помощью диалога и последующих практических шагов. Aftenposten в этой связи взяла интервью у 50 норвежских и зарубежных парламентариев, чиновников, дипломатов, организаций и ученых. Кроме того, мы ознакомились с 20 докладами и побеседовали с 30 оппозиционными политиками, правозащитниками и журналистами из Азербайджана и Совета Европы. Эти беседы показывают, что новые страны-участницы быстро создали союзы с другими странами и использовали лоббистов. Кроме того, они проводили масштабную икорную дипломатию. В результате, как утверждают, старые демократии были подавлены. Вместо изменений новых стран-участниц ПАСЕ произошло противоположное. Ни одна страна в этой игре не была такой же ловкой, как Азербайджан.Высший руководитель Совета Европы молчал о происходящем. По словам сотрудника мозгового центра European Stability Initiative Геральда Кнауса (Gerald Knaus), после письма азербайджанских властей Ягланд прекратил критиковать икорную дипломатию в СМИ. «Азербайджан добился сильного влияния в Совете Европы. Это имело большие последствия», — сказал Кнаус корреспонденту Aftenposten. Ягланд подчеркивает, что он несколько лет регулярно критиковал Азербайджан за нарушение прав человека, но что он не мог поднимать вопрос об икорной дипломатии в СМИ, потому что коррупция, о которой говорилось, относится к ПАСЕ, а не Суду по правам человека или правительственному сотрудничеству в Совете Европы.Да, мы думали, что там что-то могло быть, но нельзя же просто кидаться заявлениями против людей на основе того, что прочитал. Тем не менее, дело выглядело несколько непонятно, когда некоторые парламентарии в ПАСЕ высказывались об Азербайджане, и это было в полном противоречии с тем, что наши эксперты говорили об этой ситуации.Династия Алиевых железной рукой правит Азербайджаном с 1993 года. Ильхам Алиев унаследовал власть в 2003 году. Согласно индексу демократии подразделений экономической разведки, бывшая советская республика занимает 148 место из 167, далеко отставая от России, Зимбабве и Китая. Согласно Amnesty, режим широко использует пытки, оппозиционеры подвергаются преследованиям или получают тюремные сроки. Когда в 2014 году в Брюсселе президент Алиев посетил генеральный штаб НАТО, он отрицал, что в Азербайджане есть политические заключенные, и подчеркнул, что страна является членом Совета Европы. «Поэтому в нашей стране не может быть политических заключенных. Это подтвердил главный орган защиты прав человека Европы и мира», — сказал президент. Если ознакомиться с рядом докладов, заявлений и результатов голосований в ПАСЕ, можно подумать, что он прав.Азербайджан стал членом Совета Европы примерно на смене тысячелетия, и швейцарский парламентарий Андреас Гросс (Andreas Gross) получил задание следить за развитием страны. Кавказская страна должны была развивать демократию с помощью регулярных докладов и ответных сообщений. Гросс посещал тюрьмы и беседовал с оппозиционерами. Его доклады были уничтожающими. Не помогало. Процесс демократизации шел вспять. После большого числа подтасовок результатов парламентских выборов 2006 года Гросс предложил лишить Азербайджан права голоса в ПАСЕ. Предложение было отклонено значительным большинством. В знак протеста Гросс отказался выполнять свое задание. Пост занял представитель Мальты, дружественно настроенный по отношению к Азербайджану. Критика Азербайджана была не только прекращена. Члены ПАСЕ даже начали хвалить авторитарный режим. «Большое спасибо за все!!! Благодаря тебе я открыл очень интересную страну, и наша дружба будет только расти! Спасибо, подарки были выбраны с большим вкусом, они очень дорогие!!!» — писал в 2011 году итальянский парламентарий Лука Волонте (Luca Volontè) в одном электронном письме азербайджанскому коллеге, который тоже работал в ПАСЕ. Поскольку итальянец руководил в ПАСЕ консерваторами, самой большой партийной фракцией, он был одним из самых сильных людей Ассамблеи. Поездка в Азербайджан, как полагают, была для итальянца началом очень выгодной дружбы. Он контролировал вышеупомянутую католическую организацию в Италии. Миллионы евро, которые переводились из оффшорной зоны, как утверждается, оказались азербайджанскими нефтяными деньгами. Более подробно об этом позднее.Aftenposten побеседовала с рядом политиков, связанных с икорной дипломатией. Ни один не захотел, чтобы было названо его имя. Некоторые высказывали сожаление в связи с тем, что принимали дорогие подарки. Каждый рассказывает о том, что сначала с ним хотел побеседовать представитель азербайджанской делегации. Потом следовало приглашение поехать в столицу Баку и принять участие в конференции. А там ожидали лимузины, элегантные отели и очень длинные обеды с выдержанным французским вином. Затем они получали килограммы черной икры, дорогие компьютеры и эксклюзивные ковры. Каждый год, как говорят, в такие поездки приглашали 30-40 политиков. Там были не только подарки. Согласно недавнему докладу российско-польского научно-исследовательского института Freedom Files, парламентарии получали примерно по 50 тысяч евро, чтобы активно выступать в дебатах и голосовать так, как хотел Азербайджан. Бывали случаи, когда этот режим мог потратить 200 тысяч евро на кампанию, целью которой было избрать на важный пост дружественно настроенного политика. Утечка важных документов, опубликованных, в частности, Berlingske Tidende, показывает, что с 2012 по 2014 Азербайджан отмыл через Датский Банк (Danske Bank) миллиарды крон, и что большие суммы денег пошли ряду представителей ПАСЕ. «У одного члена азербайджанской делегации было 30 миллионов евро для покупки влияния», — говорит Маммадов. Разоблачения не удивляют его. Это можно было остановить много лет тому назад. Новые утечки — лишь верхушка айсберга.Ряд политиков, защищающих Азербайджан, получили ключевые посты в ПАСЕ. Это политики из Испании, Италии, Германии и Бельгии. Они давали интервью государственным азербайджанским СМИ, в которых с похвалой отзывались о стране, прогрессе демократии и президенте Алиеве как крупном государственном деятеле. Парламентская ассамблея посылала наблюдателей на выборы в бывшей советской республике. Согласно докладам ПАСЕ, они каждый раз заявляли, что выборы были свободными и справедливыми, кроме того, они с похвалой отзывались о демократических преобразованиях в стране. В то же время Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) констатировала, что подтасовки результатов голосования происходили в больших масштабах. ОБСЕ делала снимки многочисленных урн для голосования, набитых бюллетенями еще до открытия избирательных участков. В 2012 году ПАСЕ подготовила доклад о 89 политических заключенных в Азербайджане и предложила резолюцию с требованием освободить их. Азербайджанский представитель послал тогда электронное письмо Луке Волонте и попросил итальянца мобилизовать как можно больше дружески настроенных политиков. «Твое желание для меня закон», — ответил Волонте.Aftenposten побеседовала с несколькими бывшими членами ПАСЕ, которые в то время лоббировали Азербайджан. Ни один из них не пожелал, чтобы было названо его имя. Они рассказывают, что получали от тысячи до трех тысяч евро в день, чтобы убеждать политиков голосовать против резолюции. В результате она была отклонена.Почему Азербайджан покупал влияние? Оппозиционные политики и правозащитники утверждают, что для режима важно показать, что он пользуется широкой поддержкой на Западе. Это усиливает его легитимность в глазах народа. Кроме того, эта кавказская страна активно работает, чтобы позиционировать себя как важного союзника ЕС. В последние годы Азербайджан ведет переговоры с итальянскими властями и ЕС о Трансадриатическом газопроводе, который должен протянуться на 4 тысячи километров от Баку до Пульи в Италии. Острая критика со стороны Совета Европы может подвергнуть опасности проект стоимостью в 40 миллиардов евро.