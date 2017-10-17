Лесные пожары в Испании и Португалии унесли десятки жизней

Лесные пожары на юго-западе Европы привели к гибели по меньшей мере 31 человека в Португалии и еще трех - в Испании. Огонь бушевал все выходные, и из полутора сотен очагов возгораний десятки до сих не потушены. Власти винят поджигателей, жаркое лето и сильный ветер, который принес в регион ураган Офелия. Число раненых в Португалии превысило 50 человек, из которых полтора десятка - в тяжелом состоянии. Среди нескольких пропавших без вести - младенец, родившийся всего месяц назад. Двое из трех погибших в Испании были обнаружены в выгоревшей машине на обочине дороги. Примерно на половине территории Португалии введено чрезвычайное положение. Десятки дорог закрыты, закрыты некоторые учебные заведения. Власти Испании подозревают поджог. "То, с чем мы имеем дело, не могло начаться само собой, - сказал премьер-министр Испании Мариано Рахой на встрече с пожарными в Галисии. - Налицо провокация". "Тут в Пасос-де-Борбен большой пожар начался в половине второго утра в пяти разных местах. Ясно, что природными причинами такое объяснить невозможно", - сказал Рахой.