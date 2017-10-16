Павленский поджег в центре Парижа здание Банка Франции

Репортаж об акции опубликовало фотоагентство Divergence Image. В подписи к фотографиям говорится, что Павленский призывал к «великой французской революции» и утверждал, что «банкиры заняли место монархов». Одну из фотографий акции агентство опубликовало в своем Twitter. В префектуре полиции французской столицы РБК подтвердили, что полицейские задержали двух человек после поджога Банка Франции. «Они нанесли вред имуществу, их доставили в полицейский участок. Другой информации нет», — сказали в полиции. Собеседник РБК не назвал фамилию задержанных, однако предоставил эту информацию, отвечая на вопрос о Павленском. Французские власти предоставили политическое убежище Павленскому после того, как в январе 2017 года он уехал из России. «По последним моим данным, он [Петр Павленский] находился во Франции, в Париже. Я не представлю его интересы во Франции. Все акции, которые он планирует, об этом никогда ни при каких обстоятельствах не узнает никто. Я такой информацией не владею», — рассказала РБК адвокат Ольга Динзе. В 2016 году после акции по поджогу двери в здании ФСБ на Лубянке суд оштрафовал Павленского на 500 тыс. руб., признав его виновным в «уничтожении или повреждении объектов культурного наследия или культурных ценностей» (ст. 243 УК). До этого широкий резонанс вызвала акция, которая прошла 10 ноября 2013 года на Красной площади. Там обнаженный художник прибил свою мошонку гвоздем к брусчатке. Юридических последствий этот инцидент не имел. Следственный комитет России проводил в отношении Павленского проверку по заявлению о насильственных действиях сексуального характера. С обвинением выступила актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина. Кроме того, непосредственно перед отъездом Павленского директор этого театра Елена Гремина рассказала, что против него возбуждено уголовное дело об избиении актера. Адвокат Павленского Ольга Динзе в тот же день рассказала, что столичная полиция отказала в возбуждении уголовного дела об избиении. В мае 2017 года Следственный комитет России (СКР) отказался возбудить уголовное дело в отношении Павленского о насильственных действиях сексуального характера.

