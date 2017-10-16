ПАСЕ может исключить Азербайджан из Совета Европы

В бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) намерены исключить Азербайджан из организации в случае невыполнения решения суда по делу азербайджанского оппозиционера Ильгара Мамедова. Об этом пишет информационное агентство «Туран». В связи с постоянным невыполнением азербайджанской стороной решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу Ильгара Мамедова, Бюро ассамблеи призывает компетентные органы в кратчайшие сроки принять меры. Согласно статье 46 Европейской конвенции о правах человека, одной из мер, которые может предпринять комиссия, может быть исключение страны из Совета Европы.