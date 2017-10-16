Гаро Пайлан: Здесь можно встретить объявления «Продаётся церковь», разве такое возможно с мечетями?!

Депутат-армянин парламента Турции от курдской Демократической партии народов Гаро Пайлан вновь озвучил вопрос выборов патриарха Константинопольской патриархии Армянской Апостольской церкви. Отметим, Константинопольской патриарх, архиепископ Месроп Мутафян с 2008г. страдает тяжким недугом – болезнью Альцгеймера, вследствие чего его на никогда не существовавшем посту «наместника» Константинопольской патриархии ААЦ заменял архиепископ Арам Атешян. Выборы нового патриарха откладывались по разным поводам, а легитимно избранный местоблюститель Константинопольской патриархии Армянской Апостольской церкви – архиепископ Гарегин Бекчян – не имел возможности занять свой пост. 24 мая с.г. СМИ сообщили, что архиепископ Арам Атешян подал в отставку с поста наместника Константинопольской патриархии Армянской Апостольской церкви. Добавим, что армянская община в Турции не раз требовала отставки Арама Атешяна. Как сообщает «Ermenihaber.am», во время обсуждения новых законодательных регулировок в Комиссии по планированию и бюджету парламента относительно новых налоговых законов и фондов депутат Г. Пайлан заявил, что фонды армянской общины Турции уже на протяжении 5 лет лишены права проводить выборы. «Пять лет назад вы отняли у нас право на голосование, общинные фонды не могут проводить выборы. Уже на протяжении 8 лет мы не можем избрать нашего патриарха», – отметил депутат. На слова Г. Пайлана ответил министр финансов Турции Наджи Агбал: «Кто не разрешает? Какое министерство? Я поговорю с ними». Г. Пайлан обратился также к вопросу армянских и греческих заброшенных церквей отметив, что на востоке Турции располагалось приблизительно 6 тысяч церквей, из которых на данный момент осталось лишь 80-90. По словам депутата, большая часть из 6 тысяч церквей находятся в заброшенном состоянии, у некоторых из них сохранились фундаменты, другая часть находится на грани разрушения. Гаро Пайлан также подчеркнул, что 4 из 6 тысяч церквей зарегистрированы на имя частных лиц. По словам депутата, если в ближайшие десять лет ничего не предпринять для их сохранения, то от них вскоре ничего не останется. Депутат также поднял тему необходимости специальной государственной политики, которая бы защитила историю всех народов, проживающих в Турции. «Покажу вам следующие объявления, наподобие этого – “продается церковь”. Разве можно представить объявление, в котором говорилось бы о продаже мечети?» – сказал Пайлан. По словам депутата, в этом контексте необходимо говорить о разработке специальной государственной политики, которая встанет на сторону истории всех проживающих в Турции народов. Отметим, 22 сентября с.г. депутат Великого Национального Собрания (парламента) Турции от прокурдской Демократической партии народов Гаро Пайлан, отвечая в ходе брифинга в Ереване на вопрос относительно избрания нового Константинопольского патриарха, отметил, что в связи с болезнью Константинопольского патриарха, архиепископа Месропа Мутафяна данный пост по сути пустует уже 10 лет, у армян Турции нет избранного духовного лидера, и это весьма серьезная проблема. Отвечая на вопрос о том, что существуют сведения о воспрепятствовании властями Турции избранию нового духовного лидера армянской общины до конца года, предпринимаются ли шаги в данном направлении, борется ли армянская община Турции за избрание нового патриарха, депутат Г. Пайлан сказал: в негативных политических условиях у армянской общины сформировалась стабильная атмосфера страха, а подобного рода проблемы лишь выявляют этот факт. «Именно для этого нам нужен избранный патриарх, но, к сожалению, националистический настрой в Турции повышается. В подобных условиях государство попросту говорит, что само сделает назначение патриарха. Подобная проблема существует. У нас есть 5-6 кандидатов на данный пост. Мы тоже хотим, чтобы, безусловно, был избран тот, кто будет полезен нашему народу», – подчеркнул депутат, Panorama.am