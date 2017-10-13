ФИДЕ лишила Кирсана Илюмжинова полномочий президента

Голосование исполкома ФИДЕ было анонимным. Члены исполкома передали все президентские полномочия от Кирсана Илюмжинова к его заместителю Георгиосу Макропулосу. Об этом пресс-служба ФИДЕ написала в Twitter. Ранее исполком ФИДЕ обратился к Илюмжинову с официальным требованием не выставлять кандидатуру на президентских выборах. За такое решение проголосовали 37 членов исполкома Федерации, против — 20. Об этом сообщает пресс-служба ФИДЕ. Голосование состоялось на конгрессе организации, который проходит в Анталии (Турция). Илюмжинов возглавил ФИДЕ в 1995 году. С тех пор он бессменно занимает пост президента Федерации. В марте этого года на сайте ФИДЕ появилась информация о том, что Илюмжинов ушел в отставку. Однако затем он сам опроверг это сообщение, а также заявил, что будет выдвигаться на новый срок. В конце марта в Афинах прошло внеочередное заседание президентского совета, на котором было решено, что Илюмжинов останется на посту президента, но при этом потеряет полномочия принимать юридические и финансовые решения. Эти полномочия переданы его заместителям. Такое решение связано с санкциями со стороны США, наложенными на Илюмжинова. Из-за санкций США Илюмжинов не смог присутствовать на матче за титул чемпиона мира между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном. Этот матч прошел в Нью-Йорке, и власти США не дали Илюмжинову разрешение на въезд в страну.

