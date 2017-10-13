/АРКА/. Армянские ученые в рамках программы ЕС "Горизонт 2020" получили гранты на сумму в 3,5 млн. евро, сказал в пятницу журналистам председатель Госкомитета по науке министерства образования и науки Армении Самвел Арутюнян. "Горизонт-2020" (Horizon 2020) - рамочная программа Европейского Союза по научным исследованиям и инновациям на 2014-2020 годы, которая пришла на смену 7-ой рамочной программе (закончилась в 2013 году). На реализацию программы из бюджета ЕС выделяется 80 млрд. евро. "Армения принимала участие в проекте "Горизонт 2020" еще до ассоациации и за этот период привлекла гранты на сумму в 3,5 млн. евро. Теперь формат работы меняется, и в Армении создан специальный Центр, который будет оказывать содействие ученым по разработке проектов и документации для участия в программах Горизонт 2020", - сказал Аветисян. Кроме того, по его словам, по итогам переговоров с ЕС ожидаются коренные положительные изменения в армянской науке. В частности, в рамках программы "Восточного партнерства" выделены пять стран – Армения, Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, которые смогут принять участие в отдельной программе и претендовать на грантовое финансирование в размере 100 млн. евро до 2020 года. Парламент Армении ратифицировал подписанное 19-го мая 2016 года в Брюсселе соглашение с ЕС об участии республики в программе "Горизонт-2020" в октябре 2016 года.