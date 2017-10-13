«Формула Кино» и «Синема Парк» решили показать «Матильду»

Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» решили показать фильм «Матильда», заявила РБК директор по связям с общественностью киносети Александра Артамонова. «Мы видим, какая активная работа была проведена правоохранительными органами после нашего заявления, которое мы сделали месяц назад по обеспечению безопасности зрителей и урегулировании ситуации вокруг кинотеатров и фильма «Матильда». Это позволило нам принять решение и вернуть фильм в прокат в наши кинотеатры, чему мы рады, потому что мы всегда стремимся давать максимально широкий выбор репертуара нашим посетителям», — пояснила она. В свою очередь генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Роман Линин поблагодарил правоохранительные органы и спецслужбы «за все, что они сделали за последний месяц, чтобы мы могли быть уверены в безопасности наших зрителей». «Мы стремимся предоставлять своему зрителю самый широкий выбор репертуара, поэтому принятое месяц назад решение о невозможности показа фильма «Матильда» далось нам нелегко. Мы рады, что ситуация стабилизировалась и мы все-таки сможем показать картину в своих кинотеатрах», — цитирует Линина пресс-служба компании. «Я могу лишь поприветствовать абсолютно очевидное решение сетей и то, что они не поддались на угрозы и преступные действия экстремистов и террористов и на правовую истерику депутата Поклонской, которую мы по-прежнему ждем на премьеру», — заявил РБК адвокат режиссера Учителя Константин Добрынин.

