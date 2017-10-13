В Минобороны России заявили о новых комплексах мгновенного глобального удара США

В Пентагоне идет разработка перспективных комплексов мгновенного глобального удара, заявил представитель Минобороны РФ Александр Емельянов в ходе российско-китайского брифинга по вопросам ПРО. «Реализуя концепцию совместного использования наступательных и оборонительных вооружений, Пентагон приступил к созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара. В неядерном оснащении эти комплексы должны решать те же задачи, что сегодня возложены на стратегические ядерные силы», — цитирует ТАСС Емельянова. Представитель Минобороны выступил с развернутым анализом американской системы противоракетной обороны (ПРО), заявив, что в скором будущем она выйдет «на качественно новый уровень». По его словам, наращивание низкоорбитальной спутниковой группировки для обнаружения баллистических ракет приведет к росту информационных возможностей ПРО. «За счет передачи данных непосредственно с космического аппарата на борт противоракеты возможности системы ПРО США выйдут на качественно новый уровень», — сказал Емельянов. К 2022 году США будут иметь более 1000 противоракет, считают в Минобороны, а в перспективе их количество превысит число боевых блоков на межконтинентальных ракетах России. «По нашим оценкам, к 2022 году количество противоракет системы ПРО составит более 1000 единиц, а в перспективе превысит число боевых блоков, развернутых на российских межконтинентальных ракетах. Такое количество огневых средств ПРО представляет угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО», — предсказал Емельянов.

