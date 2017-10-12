Израиль выходит из ЮНЕСКО вслед за США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что его страна готовится к выходу из состава ЮНЕСКО - организации ООН по вопросам образования, науки и культуры. Правительство Израиля обнародовало соответствующее заявление в четверг, 12 октября, через несколько часов после того, как о решении покинуть ЮНЕСКО объявили США. В документе отмечается, что решение США было "храбрым и моральным", и сообщается, что Нетаньяху поручил министерству иностранных дел начать подготовку к прекращению членства Израиля в ЮНЕСКО. "Дискриминация Израиля" Постоянный представитель Израиля в ООН Данни Данон выразил мнение, что выход США из ЮНЕСКО - это "цена, которую пришлось заплатить за дискриминацию Израиля". Он сказал, что ЮНЕСКО превратилась в "арену для нападок на Израиль и игнорирует свою подлинную роль и предназначение". Сегодняшнее решение - это поворотный момент для ЮНЕСКО, считает израильский дипломат. "Абсурдные и позорные резолюции против Израиля привели к соответствующим последствиям. Сегодня - новый день для ООН, где отныне придется платить за дискриминацию Израиля", - подчеркнул Данон, добавив, что "Соединенные Штаты находятся на стороне Израиля и являются подлинным лидером в борьбе за перемены в ООН". "Союз между нашими двумя странами сегодня прочнее, чем когда-либо", - подчеркнул израильский дипломат. Ранее США объявили о выходе из ЮНЕСКО, указав, что это решение отражает обеспокоенность Вашингтона по поводу роста задолженности в этой организации, необходимости фундаментальных реформ и "продолжающегося антиизраильского крена". Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года, говорится взаявлении Госдепартамента США.