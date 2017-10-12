Президент Армении вручил высшую награду Эдуардо Эрнекяну

Президент Армении вручил высшую награду страны аргентинскому благотворителю Эдуардо Эрнекяну. Об этом сообщили в пресс-службе президента Республики Армения. В ходе церемонии вручения высшей награды Республики Армения президент страны отметил путь, который прошел великий меценат, а также его патриотические инициативы, высоко оценил его деятельность и выразил уверенность, что Эдуардо Эрнекян продолжит свою деятельность. «Не только в Аргентине, но и в разных континентах мира г-н Эрнекян пользуется большим авторитетом, благодаря той обширной работе, которая реализуется при его непосредственном руководстве и управлении»,- отметил президент Армении, добавив, что у него была возможность лично увидеть это не только во время официального турне в страны Латинской Америке, но и во время его встреч с разными бизнесменами и официальными лицами на европейском континенте.