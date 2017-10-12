США решили выйти из ЮНЕСКО из-за разногласий по Израилю

Госдепартамент США направил ЮНЕСКО официальное уведомление о выходе из организации. Сообщается, что решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. "Это было нелегкое решение, оно отражает обеспокоенность США в связи с задолженностями в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы организации и продолжающейся предвзятой антиизраильской позицией в ЮНЕСКО", - говорится в заявлении Госдепартамента. В ведомстве добавили, что США намерены "оставаться вовлеченными .. в качестве не входящего в организацию наблюдателя". Руководство ЮНЕСКО уже выразило сожаление в связи с выходом Соединенных Штатов. "Я хочу выразить глубокое сожаление в связи с решением США выйти из состава ЮНЕСКО", - говорится в заявлении главы организации Ирины Боковой.