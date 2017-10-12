Джон Малкович представил отрывок из поэмы Нарекаци на открытии фестиваля Хачатуряна

Уникальной концертной программой был дан старт 5-ому Международному фестивалю Хачатуряна. Музыка и литература – самые мощные формы искусства – были объединены на сцене концертного зала Арама Хачатуряна. И это единство было еще более влиятельным, потому что было представлено величайшим актером наших дней Джоном Малковичем. Об этом сообщают организаторы фестиваля. В рамках проекта исполнение Концерта для фортепиано и струнного оркестра Альфреда Шнитке, одного из самых выдающихся музыкальных фигур второй половины XX века, было сопровождено одновременной декламацией романа Эрнесто Сабато «О героях и могилах» (глава «Сообщение о слепых»). Пианистка Анастасия Теренкова выступила с Государственным молодежным оркестром Армении. Голливудский актер удивил аудиторию, представив отрывок из «Книги скорбных песнопений» Григора Нарекаци, а оркестр исполнил Симфонию «Исповедь» Вард Манукян. Художественный руководитель и главный дирижер Государственного молодежного оркестра Армении Сергей Смбатян отметил: изначально не планировалось, что Малкович представит армянское произведение. Сам актер захотел представить армянское произведение. Организаторы фестиваля предложили Малковичу представить отрывок из «Книги скорбных песнопений» Григора Нарекаци, и они были удивлены, узнав, что Малкович хорошо осведомлен об искусстве средневекового армянского поэта и философа. Более того, он знал, какой отрывок хочет представить. По словам Смбатяна, месседж концерта очень важен. «Джон считает, что то, что происходит между форматом текста и музыки, может изменить человека», — отметил Сергей Смбатян. На церемонии открытия фестиваля также была представлена симфония для оркестра и литавр Эдварда Мирзояна (соло литавр — Эдуарда Папояна). Зрители были поражены концертом. Лилит Антонян отметила, что впервые видела слияние различных форм искусства: «Удивительно видеть такие интересные проекты в Армении. Приятно видеть мегазвезду на сцене и соприкасаться с его искусством!» Официальным партнером эксклюзивного концерта Джона Малковича являлся легендарный армянский коньяк Арарат. 5-й Международный фестиваль Хачатуряна, который пройдет с 11 октября по 11 декабря, посвящен 200-летию Ивана (Ованеса) Айвазовского. Фестиваль проходит под высоким патронатом президента РА Сержа Саргсяна. Он реализуется благодаря совместным усилиям Государственного молодежного оркестра Армении (Генеральный партнер оркестра — ВиваСелл-МТС) при поддержке министерства культуры РА и Фонда «Хачатурян», сообщает Panorama.am.