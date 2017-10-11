«Коммерсантъ» назвал причину гибели Су-24 в Сирии

Фронтовой бомбардировщик Су-24, разбившийся на авиабазе Хмеймим в Сирии 10 октября, пытался взлететь в то время, когда системы самолета находились в так называемом невзлетном положении, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, предварительный анализ позволяет сделать вывод, что системы бомбардировщика не были переведены во взлетное положение, в частности, не подготовлены к отрыву от взлетной полосы оказались стабилизатор, предкрылки и закрылки. Это могло произойти, продолжил источник, как из-за ошибки экипажа, так вследствие технической неисправности. «Например, индикаторы в кабине пилота показали, что самолет готов к взлету, а на деле же стабилизатор, закрылки и предкрылки в режим «взлет» переведены не были», — пишет газета. Пилоты до последнего момента пытались поднять в воздух машину, разогнавшуюся до скорости 400 км/ч, однако в сложившейся ситуации самолет «не имел шансов» взлететь, отмечает издание. В результате он выкатился за пределы взлетной полосы, передняя стойка шасси надломилась, самолет ударился о землю, после чего загорелся и взорвался. Летчики должны были нанести удары по пунктам управления и оружейным складам радикальных исламистов в провинции Дейр-эз-Зор, машина была полностью заправлена и загружена вооружением. Погибли летчики капитан Юрий Медведков и капитан Юрий Копылов. Они считались опытными пилотами, имели богатый опыт пилотирования этих машин, в том числе на малых, сверхмалых высотах, в ночных и сложных метеорологических условиях.​ Непосредственно после катас​трофы Минобороны заявило, что причиной крушения бомбардировщика могла стать техническая неисправность, однако подробностей в заявлении Минобороны не было. Разбившийся бомбардировщик стал второй машиной этого типа, потерянной в Сирии. 24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил ракетой типа «воздух — воздух» российский бомбардировщик Су-24, который участвовал в миротворческой операции. Турецкие власти утверждали, что самолет нарушил воздушное пространство страны, но в Москве это опровергали. Самолет упал в Сирии, командир экипажа Олег Пешков был расстрелян с земли, штурман спасся. В ходе спасательной операции погиб еще один российский военнослужащий.

