Сборная Украины по футболу не едет в Россию на ЧМ-2018

Футбольная сборная Украины в заключительном матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года проиграла сборной Хорватии со счётом 0:2 и потеряла шансы попасть на турнир, который пройдет в России. Победу в матче на стадионе "Олимпийский" в Киеве принесли хорватам два гола нападающего Андрея Крамарича, третий сезон играющего в Бундеслиге за немецкий клуб "Хоффенхайм". Крамарич оба раза отличился во втором тайме - на 61-й и 70 минутах. Перед матчем в Киеве шансы команд на попадание в финал чемпионата мира были примерно равны - у обеих было по 17 очков. Ничья не устраивала Украину, проигравшую первый матч с хорватами в Загребе со счетом 0:1. В итоге Исландия заняла в группе I первое место с 22 очками. На втором месте с 20 очками - Хорватия. Сборная Украины осталась на третьем месте в отборочной группе, отстав от хорватов на три очка.