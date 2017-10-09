Как Венгрия в обмен на $7,6 млн. продала Азербайджану убийцу с топором

Отставка известного по прозвищу «Дон Коррупция» Педро Аграмунта с поста председателя Парламентской Ассамблеи Совета Европы – всего лишь первый шаг для очищения ПАСЕ от коррупционной паутины. Об этом заявила член делегации Армении в ПАСЕ, депутат парламента РА от фракции «Царукян» Наира Зограбян, выступая на осенней сессии Ассамблеи в Страсбурге. При этом Наира Зограбян призвала выяснить, как Венгрия в обмен на 7,6 млн. долларов продала Азербайджану «убийцу с топором» – азербайджанского офицера Рамиля Сафарова, зарубившего в 2004г. в Будапеште спящего армянского офицера Гургена Маргаряна. «Педро Аграмунт, известный по прозвищу „Дон Коррупция”, по совету своих „политических докторов” 6 октября подал в отставку. Я поздравляю всех депутатов Ассамблеи, которые не позволили , чтобы ПАСЕ ассоциировалась с коррупцией и вседозволенностью, где кто-то может подкупать, продавать, перепродавать и заставлять обслуживать авторитарную повестку своей страны. Но достаточна ли отставка Аграмунта для очищения ПАСЕ от коррупционной паутины?» – отметила Зограбян. При этом парламентарий коснулась скандала вокруг «Азербайджанской прачечной» – недавней публикации Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) касательно мошеннической схемы с участием властей Азербайджана по отмыванию крупных сумм для подкупа европейских политиков и чиновников. Она напомнила, что в Азербайджанской прачечной» «подрабатывали» различные европейские деятели, которые годами получали огромные суммы из эстонского филиала Danske Bank. «Надеюсь, что наши коллеги из венгерской делегации адресуют вопрос политическому руководству своей страны, связанный со скандальной информацией о том, что Венгрия в обмен 7,6 млн. долларов продала Азербайджану убийцу Рамиля Сафарова, зарубившего спящего армянского офицера Гургена Маргаряна. Считаю, наших венгерских коллег должно заинтересовать, как на счет в венгерском МКВ банке компанией Metastar Invest LLP были перечислены миллионы долларов и как связаны с данным номером счета власти Венгрии. Кстати, напомню, что Metastar Invest – это та компания, которая периодически перечисляла средства итальянскому депутату ПАСЕ Луке Волонте, который на данный момент, по всей вероятности, рассказывает итальянской прокуратуре о теплых отношениях между ним и его тоталитарным другом», – отметила Н. Зограбян. Н. Зограбян напомнила коллегам по Ассамблее, что на июньской сессии они поддержали создание независимого расследовательского органа, выразив уверенность в том, что беспристрастно расследуются все факты коррупции, связанные с Ассамблеей. «А подобные факты, которые в последнее время стали топовой темой в международной прессе, были многочисленны. Я присоединяюсь к заявлению главы международной организации Transparency International, который отметил: “просто шок видеть, как в столь уважаемой структуре, как ПАСЕ, некоторые политические деятели выставляются на продажу, закрывают глаза на коррупцию и нарушение прав человека”», – отметила она. При этом парламентарий назвала примечательным тот факт, что Сейм Литвы уже обратился в Службу расследования финансовых преступлений (FNTT) с просьбой изучить возможные связи литовских деятелей с коррупционными скандалами. «Надеюсь, что другие страны Совета Европы последуют примеру Литвы в данном вопросе. И уверяю, что многочисленные последователи секты Дона Педро будут вынуждены просить политическое убежище у кормящей их страны», – резюмировала Н. Зограбян, передает Panorama.am.