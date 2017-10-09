Армине Адибекян: Сайт «Azerichild.info» заблокирован Азербайджаном

Сайт «Azerichild.info », посвященный выявлению ксенофобской, армяноненавистнической политики Баку в среде несовершеннолетних, оказался заблокирован Азербайджаном. Об этом сообщила сегодня на своей странице в соцсети Facebook руководитель НПО «Инициатива по предотвращению ксенофобии», социолог Армине Адибекян. «Забавная новость: наш сайт http://azerichild.info заблокирован Азербайджаном. То есть, пользователи с азербайджанскими ай-пи (IP) вынуждены разглядывать способы воспитания патриотов через анонимайзер. Замечу, что это абсолютно бессмысленный акт. Сайт создан для аудитории ВНЕ Азербайджана, так что целевая аудитория имеет доступ к нему», – написала А. Адибекян. Отметим, сайт Azerichild.info создан в рамках совместного проекта НПО «Инициатива по предотвращению Ксенофобии» и Интернет-портала Open Armenia, при содействии проекта Baku.am, «Сбережем будущее наших детей». «Борьба с пропагандой ненависти и агрессивной ксенофобией стала одной из центральных проблем, которые выносятся на обсуждение на международных встречах различного уровня. Несмотря на прилагаемые усилия, наличие целого ряда общемировых и европейских программ по защите национального, человеческого и морального достоинства, не уменьшается количество фашиствующих и националистических организаций, фактически, не снижается их активность, не снижается уровень насилия на почве расизма и национальной ненависти. Более того, мы становимся свидетелями превращения идеологии крайнего и агрессивного национализма, идей фанатичной ненависти к целым народам в базисные постулаты государственной пропаганды. Соответственно, задачи борьбы с этим злом не только не решены, но даже не вполне осмыслены и сформулированы. Тема, к которой мы обратились – системная, осознанная и целенаправленная политика Азербайджанской Республики по воспитанию детей в духе ненависти и агрессивной ксенофобии, – выявляет глубинные корни и тревожную перспективу долгосрочного негативного вектора, направленного на разжигание конфликта, превращения существующих политических, гуманитарных проблем, в незатухающее этно-религиозное, нравственно-культурное и военное противостояние», – указывают инициаторы проекта, сообщает Panorama.am.