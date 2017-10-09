Звезда Голливуда Джон Малкович прибыл в Ереван - news.am

Звезда Голливуда Джон Малкович прибыл в Ереван. Рано утром в аэропорту «Звартноц» знаменитого актера встречал Сергей Смбатян. 11-го октября в концертном зале Арама Хачатуряна в 19:00 вместе с Государственным молодежным оркестром Армении под руководством дирижера Сергея Смбатяна знаменитый актер выступит с неординарной программой в рамках открытия 5-го фестиваля им А.Хачатуряна. Фестиваль продлится до 11 декабря. Фестиваль проходит под высоким патронатом президента РА Сержа Саргсяна. Музыкальный праздник реализуется благодаря совместным усилиям Государственного молодежного оркестра Армении при поддержке Министерства культуры РА и Фонда «Хачатурян», сообщает news.am.