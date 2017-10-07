Новым председателем Союза кинематографистов Армении избран Арутюн Хачатрян

Председателем Союза кинематографистов Армении избран Арутюн Хачатрян по итогам голосования на созванном 7-го октября внеочередном съезде. Как сообщает “Арменпресс”, за его кандидатуру проголосовали 88 членов СКА. Остальные кандидаты - Ваге Геворкян и Геворк Геворкян набрали 29 и 17 голосов соответственно. В голосовании участвовали 145 членов СКА. Пост председателя Союза кинематографистов Армении оставался вакантным после смерти Рубена Геворкянца.