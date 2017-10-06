Премию мира дали Международной кампании за уничтожение ядерного оружия

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2017 году стала Международная кампания за уничтожение ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN). Премия присуждена за работу по привлечению внимания к "катастрофическим гуманитарным последствиям от использования ядерного оружия". Премия мира согласно завещанию Альфреда Нобеля присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания". Нобелевская премия мира присуждается ежегодно в Осло комитетом из пяти человек, которых выбирает парламент Норвегии.