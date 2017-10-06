Патриархия Грузии распространила заявление в связи с ситуацией в селе Кумурдо

В Патриархии Грузии прокомментировали скандал, разразившийся на прошлой неделе в селе Кумурдо Ахалкалакского муниципалитета (регион Самцхе-Джавахети).

30 сентября между жителями Кумурдо и полицией произошли столкновения. Причиной стал конфликт из-за проводимых работ по реставрации православного храма X века, который является памятником культурного наследия Грузии.

В ходе работ во дворе храма были обнаружены человеческие останки, что вызвало возмущение со стороны жителей Кумурдо, преимущественно населенного этническими армянами. Многие обвинили строителей и власти в осквернении могил их предков. Позже обнаруженные останки были перезахоронены на этой же территории.

В прошлое воскресенье группа местных жителей попыталась установить на месте перезахоронения каменную стелу с резным изображением креста — хачкар. После того, как сотрудники охраны и полиции не допустили их на территорию реставрируемого храма, началась массовая драка.

В Патриархии призывали стороны «решить поднятые вопросы путем закона и христианской любви». В заявлении отмечается, что Кумурдо является грузинским храмом, однако часть жителей одноименного села дезинформирована о его принадлежности.

«Недоразумение возникло из-за распространившейся дезинформации о принадлежности храма. Армянская апостольская церковь подтверждает, что не имеет претензий на храм и считает его грузинским. Нет никакого противоречия по вопросу почтения могил предков, однако, следует учитывать, что во дворе храма погребены грузины, армяне и люди других национальностей», — заявляют в Патриархии, отмечая, что почтение памяти этих людей «является долгом каждого из нас».

В заявлении также говорится, что накануне между представителями грузинского и армянского духовенство прошла встреча, на которой обсуждалась ситуация в Кумурдо. Стороны договорились продолжить обсуждения проблемы в ближайшее время

«Участники встречи продемонстрировали готовность на предстоящем заседании обсудить и достичь взаимного согласия по спорным вопросам, которые помимо юридической и религиозной нагрузки важны еще и со стороны морали», — говорится в заявлении.

В Патриархии считаю, что разрешение конфликта в Кумурдо станет «примером мирного урегулирования». До тех пор, пока представители духовенства не завершат обсуждения, стороны призывают местных жителей к спокойствию.

Напомним, в результате столкновений в Кумурдо пострадали несколько человек, в том числе четверо сотрудников МВД. Ситуацию удалось урегулировать только после мобилизации спецназа и прибытия в Самцхе-Джавахети министра внутренних дел Георгия Мгебришвили.

В связи с беспорядками в МВД начали уголовное дело сразу по нескольким статьям УК Грузии, которые подразумевают нападение на полицейского, повреждение или уничтожение чужой вещи, повлекшее значительный ущерб, а также хулиганство.