Под Владимиром поезд столкнулся с автобусом, 19 человек погибли

В результате столкновения в Покрове следовавшего из Казахстана в Москву пассажирского автобуса и поезда погибли 19 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав, эту информацию позже подтвердили и в СКР. Поезд, с участием которого произошла авария, по данным пресс-службы, направлялся из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. По словам главы городской администрации Покрова Вячеслава Аракелова, более 30 человек, находившихся в автобусе, живы. «Двое детей в реанимации, человек 12, по предварительным подсчетам, увезли на скорой помощи», — отмечал глава администрации Покрова. По его информации, всего в автобусе находилось 56 человек. Авария, как говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы Московской железной дороги (МЖД), случилась в 3:39 мск. Столкновение произошло после того, как автобус, пересекая железнодорожный переезд, заглох на путях, сообщили представители железной дороги. «По предварительной информации, дежурный по переезду незамедлительно включил заградительный сигнал, уведомляющий локомотивные бригады поездов, приближающихся к переезду, о преграде на пути», — добавили в пресс-службе, отметив, что в связи с этим машинист пассажирского поезда № 60 применил экстренное торможение, однако предотвратить аварию это не помогло. При этом, по версии главного управления МВД по региону, столкновение произошло из-за того, что «автобус выехал на запрещающий сигнал железнодорожного светофора». Автобус, как уточнили «РИА Новости» в региональном главке МЧС, был из Казахстана. В связи с этим выяснением обстоятельств происшествия занялся в том числе МИД республики, рассказал агентству руководитель пресс-службы казахстанского внешнеполитического ведомства Ануар Жайнаков. Также ситуацию с ДТП с участием автобуса и поезда в Покрове взяла под личный контроль губернатор Владимирской области Светлана Орлова, сообщила ТАСС представительница главы региона Рита Шляхова.

