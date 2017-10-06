Полузащитник сборной Армении и английского «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян в беседе с журналистами прокомментировал поражение от поляков (1:6) в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2018-го года. «Проблемы есть везде. Мы должны сделать все, чтобы подобное в матче с Казахстаном не повторилось. Просто нет слов. Это было позорное поражение. Я являюсь капитаном команды, и всю ответственность за поражение от Польши беру на себя. Спасибо всем болельщикам за поддержку», - сказал Генрих Мхитарян.
Генрих Мхитарян: ответственность за поражение несу я
- Общество - 06 Октября 2017, 10:17