Нобелевскую премию по литературе получил британец Кадзуо Исигуро

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. В заявлении Шведской академии говорится, что обладающие большой эмоциональной силой романы Исигуро раскрыли бездну под нашей иллюзорной связью с миром. По словам Исигуро, Нобелевский комитет еще не связывался с ним, сам писатель сначала принял за розыгрыш новость о присуждении. "Это невероятная честь, главным образом потому что это значит: я иду по стопам величайших авторов, так что это потрясающая похвала", - рассказал он. Исигуро написал восемь книг, которые были переведены на более чем 40 языков. Самыми известными романами Исигуро считаются "Остаток дня" (за него писатель в 1989 году получил Букеровскую премию) и "Не отпускай меня", экранизированный в 2010 году. "Остаток дня" выстроен как монолог пожилого английского дворецкого, вспоминающего свою жизнь. "Не отпускай меня" рассказывает о воспитанниках школы-интерната, живущих в антиутопической версии Британии. Зимой прошлого года в России вышел роман Исигуро "Погребенный великан", посвященный проблемам памяти. У Нобелевской премии по литературе не существует открытого списка номинантов, поэтому основное внимание перед вручением приковано к букмекерским ставкам. В этом году список фаворитов, по мнению букмекеров выглядел так: первом месте кенийский писатель Нгуги Ва Тхионго, на втором - японец Харуки Мураками. Также высоко оценивались шансы на получении премии Маргарет Этвуд, роман которой "Рассказ служанки" недавно был экранизирован. Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. В прошлом году лауреатом премии стал американский поэт и музыкант Боб Дилан. В 2015-м премию получила белорусская писательница Светлана Алексиевич. Она стала 14-й женщиной-лауреатом за всю историю премии.