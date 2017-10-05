Четверых трудовых мигрантов в приграничном с Абхазией сочинском поселке Веселое задержали пограничники при рейде по выявлению незаконных трудовых переселенцев-иностранцев, сообщает «Свободная пресса- Юг». Выяснилось, что у задержанных граждан Армении документы на пребывание в России и разрешение на работу были в порядке. Имелась даже легальная регистрация, но у них отсутствовало разрешение на нахождение в пограничной зоне, что и стало причиной их депортации на родину. Мигранты работали в приграничной зоне без разрешения и не имели специальных пропусков, пояснили в пресс-службе Пограничного отделения ФСБ России по Краснодарскому краю. Мужчин привлекли к административной ответственности: штрафу и принудительной депортации из России, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Граждан Армении выдворили из Сочи за работу на границе с Абхазией
- Общество - 05 Октября 2017, 14:21