Попал в ДТП следующий по маршруту Нижний Новгород – Ереван микроавтобус: двое ранены

Сегодня, в 07:09 по ереванскому времени, из МЧС РФ поступило сообщение о ДТП на 8-м км автодороги Минеральные воды – Александровское в 01:55. Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, выяснилось, что автомобиль Mercedes Sprinter (водитель – Умршат Искоян, 1954 г. р.) выехал за пределы проезжей части и оказался в ручье. Микроавтобус обслуживает маршрут Нижний Новгород – Ереван. Во время ДТП в автомобиле находилось 16 человек, в том числе один ребенок. Жертв нет. Пассажиры Гоар Акопян (1961 г. р.) и Салви Аветисян (1967 г. р.) госпитализированы в клиническую больницу Пятигорска и Центральную больницу Минеральных вод. Информация о состоянии их здоровья уточняется.