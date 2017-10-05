Отстрелом охраняемых птиц занимался староста села Шенаван

Стала известна личность одного из участников незаконного отстрела занесенных в Красную книгу белоголовых сипов. Как сообщил накануне Econews.am, выявлен случай незаконного отстрела находящихся под угрозой исчезновения белоголовых сипов. По информации пользователей Facebook, один из участников браконьерского отстрела староста села Шенаван, представитель правящей Республиканской партии Армении Артур Мкртчян.