На языке инопланетян

«Потеряв цель и надежду, человек с тоски обращается нередко к чудовищам» Федор Достоевский Арсенал путинской политической пропаганды, похоже, опустился до последней черты. Разоблачения провокационной деятельности России во внешнем мире, превратившие в пыль экономические, правовые и моральные аргументы ее пропагандистской войны с мировой цивилизацией и демократией фактически оставили ей единственное оружие дискуссионных баталий – русский язык. И кремлевские горлопаны используют его в хвост и в гриву – главным образом в противостоянии со стремящейся в Европу Украиной. Они ссылаются на то, что большинство украинских граждан говорит по-русски, и этого достаточно, чтобы Россия считала себя вправе защищать их интересы. Но «защитники русскоязычных» упрямо не хотят видеть главных причин ухода бывших советских республик из-под влияния Москвы, как бы не догадываются, что имел в виду Петр Порошенко, цитируя известные поэтические строки: «Прощай, немытая Россия!» «Великая Русь», зомбируемая ядовитыми, давно протухшими идеями большевизма, делает вид, что не понимает, почему ее «заботливые объятия» так решительно отвергли прибалтийцы, грузины, молдаване, а теперь еще и самые близкие по этническому родству славян братья украинцы. А между тем постсоветские центробежные тенденции имеют вполне понятное объяснение. Народы, на собственном опыте познавшие горести, унижения и ужасы ленинско-сталинско-хрущевско-брежневского «социализма», лживость и лицемерие карикатурной горбачевской перестройки, десятилетиями жившие без целей и надежд, не желают больше испытывать сомнительные прелести большевистской гегемонии. Они не признают идею реанимации СССР, основанную на принципах так называемой «суверенной демократии». Им совсем не улыбается перспектива унизительного существования в условиях авторитарного режима, установленного незаменимым и несменяемым российским лидером с помощью лубянско-полицейского режима. Граждане новых независимых государств, как и многие в самой России, отвергают диктат «Единой России», заменившей приснопамятную КПСС и стремящейся утвердиться в глазах общества под истрепанным трафаретом «партия – ум, честь и совесть эпохи». Что касается русского языка, который пытаются использовать как некий бесспорный аргумент удержания новообразованных стран под российским влиянием, то для осознания его непригодности в этом качестве достаточно вспомнить об истинных функциях языка как такового, заложенных Создателем в его сущность и смысл. Прежде всего язык – это средство общения, благодаря которому люди обмениваются мыслями, идеями, экономическим, политическим, правовым опытом, научными и творческими достижениями и т.д. и т.п. Язык не может и не должен восприниматься как предмет какой-то особой гордости, а тем более как некое превосходство над каким-либо другим народом или народами. На том же русском языке, как, впрочем, и на любом другом, высказывались, высказываются и будут звучать вечно идеи здравомыслия, человеколюбия, порядка и законности, справедливости, уважения чести и достоинства человека. Но вместе с тем русский язык, как и любой другой, лежит в основе иных, диаметрально противоположных по характеру и смыслу формулировок. Сторонники нынешнего российского авторитаризма озвучивают на нем разрушительные идеи человеконенавистничества, превосходства всего русского, некую высоконравственность, которую по известной мысли поэта мир не способен ни понять здравым умом, ни измерить общим аршином. Так что агрессивные действия России на востоке Украины, как и аннексия Крыма – это самый обыкновенный бандитский захват чужой территории. А ссылки, якобы, на защиту русскоязычных, как и примитивная попытка закамуфлировать откровенный шантаж с целью заставить бывшие советские республики отказаться от стремления в мир цивилизации и вернуться в «братские объятия великой России», никого обмануть уже не могут. Такие же или подобные инструменты путинская политика применяет не впервые. Она уже использовала их (как всегда, с обратным эффектом) против непокорных стран в виде запрета на прибалтийские рыбные консервы, знаменитый рижский бальзам, молдавские и грузинские вина, всемирно известную воду «Боржоми»… И что? Разве это помогло добиться того, чтобы Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Молдавия воспылали новой любовью к «русскому миру» или приползли, как блудные дети, к подножью Кремля со слезными просьбами забрать их обратно в «Союз нерушимый»? И наконец, факт пользования каким-то определенным языком вовсе не означает, что его носители имеют единое, общее мировоззрение, мечтают об одном и том же, разделяют одни и те же ценности и стремятся к одним и тем же целям. Это – бесспорная истина, заложенная в основу человеческой природы. Поэтому не надо дурачить легковерную публику и вбивать в головы людей старые большевистские сказки о какой-то особой «русской святости», «неподражаемом величии», «патриотизме», «суверенной демократии» и прочих выдумках путинского агитпропа. Пора наконец понять то, что понятно и дуракам: порядком надоевшая свистопляска откровенно большевистского толка отнюдь не добавляет симпатий к отжившей свой век и отправленной на историческое кладбище советской идеологии, а наоборот, еще больше отдаляет от нее народы, которым хочется дышать воздухом свободы и жить в условиях истинной справедливости, законности, порядка и уважения к человеческому достоинству. Никто не хочет становиться чудовищем, живя бесцельно и потеряв надежду. А говорить каждый волен по собственному выбору – хоть на языке инопланетян. АРКАДИЙ ВАРТАНЯН