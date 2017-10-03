Нобелевскую премию по физике дали за изучение гравитационных волн

Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук присудил премию в области физики американцам Райнеру Вайссу, Берри Бэришу и Кипу Торну. Все трое ученых являются членами LIGO/VIRGO Collaboration. Одна половина премии присуждается профессору Вайссу, вторая - профессорам Бэрришу и Торну вместе. Ученые получили Нобелевскую премию за решающий вклад в детектор LIGO и за наблюдения гравитационных волн. LIGO - лазерный интерферометр гравитационно-волновой обсерватории. И Бэриш, и Вайсс стояли у истоков образования проекта LIGO. Virgo также является интерферометром и принадлежит EGO - Европейской гравитационной обсерватории. Открытие гравитационных волн предсказывал Альберт Эйнштейн в 1916 году. В 2016 году в LIGO объявили, что интерферометры их обсерватории обнаружили гравитационные волны 14 сентября 2015 года. С тех пор ученые коллаборации засекли гравитационные волны, возникшие в результате слияния двух черных дыр, еще три раза. В последний раз - 14 августа 2014 года. В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по физике стали британские ученые Дэвид Таулесс, Майкл Костерлитц и Дункан Халдейн. Они были награждены за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи. Нобелевская неделя началась накануне с вручения премии по медицине. Она досталась американским ученым Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу. Они открыли молекулярные механизмы, которые контролируют так называемые циркадные ритмы - "биологические часы" внутри живых организмов, подстраивающие наши физиологические процессы под время дня. Нобелевская премия по физике была учреждена по воле шведского ученого Альфреда Нобеля и присуждается с 1901 года. Первым премию по физике получил Вильгельм Рентген за "открытие замечательных лучей, названных впоследствии в его честь". 110 Нобелевских премий по физике было присуждено с 1901 года по 2016 год, среди них лишь две были вручены женщинам. Церемония вручения по традиции проходит в Стокгольме 10 декабря - в годовщину смерти Нобеля.