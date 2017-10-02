Под каблуком кремлевских бесов

Часть первая: Россия

С каждым очередным громким заявлением своего лидера Россия все глубже загоняет себя в тупик международной изоляции. Теперь, когда определение «нерукопожатный» в его адрес невольно выскакивает даже из уст самых оголтелых пиарщиков путинизма, это печальное обстоятельство становится очевидным и для собственных граждан. Кто способен игнорировать лапшу, которую официальная пропаганда вешает на уши российскому обществу и народам СНГ, может без особого труда рассмотреть и оценить истинную картину происходящего как в самой России, так и вокруг нее. А эта картина не только не вызывает сколько-нибудь приятных эмоций, но и не содержит никаких позитивных перспектив.

Мир единогласно осуждает агрессивную внешнюю политику России, нередко переходящую границы откровенного хамства. Все, что либо старательно умалчивают, либо стыдливо приукрашивают для внутренней аудитории, хорошо известно за пределами страны. Это наглядно иллюстрирует прозвучавшее недавно заявление французского президента, адресованное российскому лидеру. «За все ответишь», сказал Эммануэль Макрон безо всякой присущей французам деликатности. Похоже, накипело, и комментарии тут излишни. Хотя есть над чем подумать со всей серьезностью.

Понятно, что недвусмысленно жесткая фраза Макрона подразумевает все преступления, совершенные в России и за ее пределами в период путинского правления. Ведь пухлое криминальное досье чекистского режима содержит огромное количество инцидентов, леденящих кровь. Тут и взрывы жилых домов в собственных городах, и Норд-Ост, Беслан, где, кроме прочего, погибло много детей, и геноцид в Чечне, где после массового уничтожения чеченцев «смотрящим» с безграничными правами назначен известный бандит и кровопийца. Тут и спровоцированное российскими «миротворцами» нападение на Грузию с беспардонным и наглым захватом ее значительной территории, и вторжение в Сирию, якобы, для поддержки «легитимного» режима наследного диктатора Асада из категории Хуссейн-Каддафи-Мадуро-Ким Чен Ын; тут и поддержка ортодоксального иранского режима аятолл, финансирующего терроризм не только в границах исламского мира и шантажирующего Израиль, США и Запад в целом ракетно-ядерной программой. Нетрудно заметить, что в этом списке «друзей России», по выражению писательницы Марии Арбатовой, вся шобла плохих парней.

Между тем, пока упомянутые и множество прочих, не менее тяжких преступлений остаются безнаказанными, опасная для мира пляска дьявола продолжается. Видимо, разнузданный разум, присущий авторам недобрых замыслов, убаюкивая тревогу и опаску, нашептывает: не бойся, братан, обойдется. Грохнули же нужные самолеты – и под Смоленском, и над зоной конфликта, и в районе Адлера; дали же в Лондоне чаю с полонием беглому чекисту Литвиненко, замочили же Старовойтову, Политковскую, Магнитского, Немцова. И ничего, как с гуся вода. Недаром говорил вечно живой тезка Ильич: «Верной дорогой идете, товарищи».

Не исключено, что именно такие мысли примерно в таком лексическом обрамлении теплятся в голове несменяемого русского диктатора. Ведь человек говорит как думает. А наговорить он уже успел более чем достаточно. Многие его формулировки стали крылатыми и в кругу подхалимов возвысились до уровня афоризмов. «Мочить в сортире», «Отрезать так, чтоб не выросло», «Если драка неизбежна, бей первым» (тут, правда, не понятно, кто определяет степень неизбежности).

Кстати, выдавая подобные «перлы», он порой незаметно для самого себя переходит границы допустимого, бессознательно разоблачая пренебрежение и презрение к собственному народу. Так, комментируя массовые случаи со смертельным исходом в одном из российских регионов, где граждане, уходя от кошмаров реальности, выпивали вместо водки настойку боярышника, он обронил с наигранным негодованием: «Мрут, как мухи!» И такой откровенный цинизм вполне объясним как следствие безнаказанности и гарантированной правовым беспределом авторитаризма незаменимости.

Часто можно услышать: России нужна сильная рука, без этого она ослабевает и может развалиться. Мысль, конечно, остроумная, но унизительная и оскорбительная по сути. Зачем стране, живущей достойной жизнью в условиях верховенства закона, а не по гнусным поняткам советского прошлого, сильная рука? Такой инструмент управления в виде кнута или палки нужен чабану, погоняющему стадо животных, а не людям, имеющим честь и достоинство. Разве мало было «сильных рук» в переполненной человеческими трагедиями российской истории? Безумствующий самодур Иван Грозный, амбициозный и жестокий Петр Первый, энергичная и развратная Екатерина Великая. Наконец, параноик Владимир Ленин, открывший личным указом первые в истории концлагеря, и его верный друг, бандит с большой дороги Сталин, убивший десятки миллионов собственных граждан как в годы «коллективизации» и «индустриализации», так и во время войны – толкавшими солдат на верную гибель отрядами СМЕРШа.

Однако «сильные руки» не только не улучшили, а наоборот - ухудшили жизнь как в социально-экономическом и правовом, так и главным образом в морально-психологическом плане. Страна какой была отсталой, малокультурной и нищей, такой и остается поныне. Сегодня на фоне очевидного экономического падения путинские кликуши призывают народ (уже в который раз) сплачиваться вокруг каких-то маловразумительных «патриотических идей», гордиться своей историей и непогрешимым лидером и демонстрировать миру некую, якобы, присущую только «Великой России» силу истины, которую они сами не в состоянии объяснить, поскольку нельзя уразуметь то, чего нет в природе и что давным-давно засвидетельствовали тютчевские строки: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить».

Внутренние неурядицы, из которых, собственно, и состоит нынешняя российская действительность, принуждают «сильную путинскую руку» загонять страну в условия уже нескрываемой милитаризации, создавая нездоровую атмосферу всеобщей мобилизации для защиты отечества от каких-то мифических врагов. Так, комментируя ситуацию вокруг насквозь военизированной КНДР, российский президент, в частности, отметил «героическую стойкость» северокорейцев, подчеркнув, что если даже им придется есть траву, они не отступят от избранного пути и не предадут любимого вождя. Думается, многие россияне, не потерявшие способность трезво мыслить, восприняли это не только как восхищение мужеством рабов больного на всю голову Ына, но и как прозрачный намек на собственную несладкую перспективу…

Весной будущего года в России пройдут очередные президентские выборы. Несмотря на победные реляции официального агитпропа и явно приукрашенные комментарии отдельных министров и губернаторов, россияне с каждым днем живут все хуже. Во избежание нежелательных последствий правительство уже заранее анонсировало заготовленное на январь ощутимое подорожание главного продукта – водки. Похоже, гражданам дают время запастись самогонной техникой и наладить доступные по цене «левые каналы» алкоголя. Но даже это тяжкое горе вряд ли сломит «легендарный патриотический дух» жаждущих сильной руки россиян. Как видно, их в стране подавляющее большинство, и они стройными рядами пойдут и проголосуют за кого надо. А если ситуация к тому времени ухудшится сверх всякой меры, изберут на пару лет какого-нибудь престолодержателя.

Заметим, что поскольку арсенал зомбирования народа слишком жалок и слаб из-за отсутствия хлеба, его из последних сил пытаются сбалансировать всем доступным ассортиментом впечатляющих зрелищ, в центре которых один и тот же герой. Он и за штурвалом истребителя, и за командным пунктом военного корабля, и за рулем отечественной «Лады», и мудрый учитель в День знаний. Впрочем, чтобы перечислить весь список, одной фразы явно не достаточно, а потому обойдемся краткостью русской пословицы «и жнец, и швец, и на дуде игрец».

Однако этот надоедливый пропагандистский цирк далеко не дешево обходится налогоплательщикам, и если вглядываться повнимательней, адресован не только внутренней аудитории. Видимо, режиссеры считают, что и миру надо показать, насколько сильна «Великая Россия» и неописуемо хорош ее неповторимый лидер. Только пиарщики, чрезмерно увлеченные карикатурной демонстрацией силы, не замечают, что, как и все примитивное, их убогая фантазия приводит к обратному эффекту, подтверждая печально остроумную черномырдинскую формулу «Хотели как лучше, получилось как всегда»… Обнаженный торс президента в разных ракурсах – верхом на лошади или после «отчаянно смелой» двухголовой охоты на щуку – может, конечно, вызвать чье-то восхищение, а может и породить насмешку, например, вроде фольклорного сарказма в адрес глуповатого молодца, решившего напугать ежа филейными частями тела…

… История, как известно, движется по спирали и на каком-то витке повторяется в виде фарса. Короткая биография правопреемницы СССР и созданного ее больным воображением камуфляжного СНГ свидетельствует о том, что происходящий в нашей жизни бессмысленный балаган преодолевает тот самый трагикомический виток фарса, который представляет собой бесплодные попытки возврата в советскую эпоху. А ведь чтобы избежать подобного конфуза, надо не так уж много: трудиться и жить по закону, признавая наивысшими ценностями человеческую жизнь, свободу и достоинство.

По теории Дарвина, труд превратил обезьяну в человека. Но даже для тех, кто не согласен с дарвинизмом и воспринимает эту формулу лишь в метафорическом смысле, не подлежит сомнению очевидное: труд – единственный реальный источник созидательной силы, нравственности, здравомыслия, справедливости и благоденствия. Его подмена примитивной спекуляцией, обманом, мошенничеством и воровством убивает все перечисленное, развращая человеческую натуру, и превращает общество в стадо животных, не способных обеспечить достойное и благополучное существование. Люди становятся продажными приверженцами какой-то очередной эрзац-партии, лишенной сколько-нибудь вразумительной идеологии. Они привыкают жить унизительными подачками, сплетнями, клеветой, лжесвидетельствами, двурушничеством, гнусными интригами. Из цинично принуждают к низкопоклонству перед омерзительной пеной, поднявшейся в силу временных субъективных коллизий из самых низких глубин социального дна.

Именно такого рода были большевики-ленинцы и сменившие их сталинские головорезы, которые безжалостно под корень уничтожили наиболее созидательные, здравомыслящие социальные слои советского общества – трудовое крестьянство, интеллигенцию и духовенство. Сегодня потомки метафорических кухарок, за которыми извращенный ленинский ум признавал право руководить государством, снова всплыли на поверхность и нагло правят сатанинским балом. Свои животные инстинкты на этом балу безо всякого стеснения показушно проявляют кухаркины внуки и правнуки – воры, мошенники, вымогатели, взяточники, рейдеры, рэкетиры, оборотни в погонах, судьи, прокуроры, депутаты и губернаторы. Так что, народы России, включая самих русских, страдают не меньше, если не больше граждан тех стран, которые авторитарный режим чекистов с развращенными большевистскими мозгами насильно удерживает в орбите своего тлетворного влияния.

Однако здравомыслие Создателя и высокая мораль, ледащие в основе всего сущего, непобедимы, и Россию безумствующих горлопанов ожидает точно такой же конец, которого удостоился тщетно возрождаемый ею СССР. Экономически и морально прогнившая с головы до ног Империя зла так и не смогла избежать летального исхода. Ничто не в силах было сохранить ее на карте мира. Ни ленинский НЭП, ни послесталинская «оттепель» с сомнительным кукурузным привкусом, ни «социализм с человеческим лицом», ни клоунада горбачевской «перестройки». Медицина пока не научилась оживлять мертвецов, а тем более – расчлененных покойников. Этому непреложному факту полностью соответствует неминуемый закат путинской эры, и мы видим, как он приближается, сопровождаемый наподобие его любимых советских времен жалкими гримасами и ужимками дешевых клоунов…

Часть вторая: Армения

Народу, история которого насчитывает тысячелетия, а страна обозначена в древнейшем из дошедших до нас географических документов – Вавилонской карте мира, есть чем гордиться. Это и не похожий на все существующие алфавит, полученный в наследство от великого Месропа, и шедевры эпохи национального Возрождения, на века опередившего европейский Ренессанс, и образцы неповторимого армянского зодчества, и многие другие творения науки, искусства и ремесел, обогатившие сокровищницу цивилизации. Но всякий раз, обращаясь к исторической хронике, знакомой каждому мало-мальски образованному армянину, невольно задаешься вопросом: а могли бы наши праотцы, мечтавшие о достойном будущем, представить себе грядущую действительность такой, какая она сложилась сегодня, даже в кошмарном сне? Конечно, нет. Вот почему те, кто не потерял честь и совесть, испытывают гнетущее чувство стыда за страну, оказавшуюся заложницей безмозглых, наглых и ненасытных проходимцев, которые на каждом шагу демонстрируют, что воспитаны по образцу уличного хулиганья.

Как мог возникнуть такой абсурд и кто сделал его реальностью нашей жизни? Ясно, что без объективного и честного ответа на этот вопрос любые рассуждения не стоят и ломаного гроша.

Чтобы отыскать нужный ответ, обернемся немного назад, когда в премьерском кресле Армении появилась абсолютно неармянская по ментальности фигура будущего второго президента. Типичный карьерист быстро освоился в чуждой для него атмосфере столичного «истеблишмента». Это оказалось не так уж и сложно, поскольку новоизбранные постсоветские элиты были сходны главным объединяющим свойством – коррупционностью, унаследованной от советского прошлого. Исключение составляли лишь прибалтийские страны, где большевики не успели выкорчевать глубокие корни европейского культурно-философского духа.

Однако потребности его 11-летней премьерско-президентской биографии – тема отдельных рассуждений. А пока обойдемся наиболее яркими, оставившими заметный морально-политический отпечаток вехами его деятельности.

Не успев приноровиться к новым реалиям, он публично назвал единственным в Армении мужчиной. Свой экономический талант он продемонстрировал мошенническими мыльными пузырями строительного бизнеса, изуродовавшего столицу, и советом засевать страну табаком. Другая его гениальная идея воплотилась в позорной программе «имущество за долги», по сути, лишившей Армению энергетического суверенитета. Примитивная коррупционная эквилибристика в виде «откатов», «проходов", взяток и прочих форм превышения должностных полномочий обогатили его за два срока на сумму, как говорят, эквивалентную нашему внешнему долгу.

Понятно, что в любой стране, где государственное устройство соответствует нормам права, а в жизни всех сторон общества главенствует закон, преступникам такого калибра неминуемо грозит пожизненное лишение свободы. Иное дело – рай советского образца, место вольготного проживания большевиков-чекистов и их штатных и завербованных агентов. К какой из этой категории относится «единственный мужчина», догадаться нетрудно. Агент успешно выполнил задание по развалу армянской государственности, разграблению страны, публичному унижению ее граждан и превращению Армении в послушного вассала России. Вот почему Лубянка заботливо усадила «молодого пенсионера» в халявное директорское кресло финансовой корпорации Система, где отмываются коррупционные потоки ближайшего путинского окружения.

Кстати, к преступным его деяниям можно отнести еще одно предательство общеармянского масштаба. Подменив Арцах собственной персоной, он фактически вытолкнул НКР из жизненно важного не только для соотечественников, но и для всего армянства переговорного процесса. Низкопробная афера перевернула с ног на голову весь спектр проблем, которые теперь уже не первый год представляются мировому сообществу не как карабахско-азербайджанский кризис, а как армяно-азербайджанский конфликт, в рамках которого превалирующая роль отводится принципу так называемой «территориальной целостности» Азербайджана.

Нетрудно заметить, что в создавшейся ситуации, то и дело искусственно накаляемой московскими режиссерами, свою выгоду извлекает каждый из трех авторитарных режимов. Львиная доля спекулятивных финансовых и политических дивидендов принадлежит, конечно, России, которая цинично эксплуатирует незавершенность конфликта, чтобы держать руку на пульсе стратегически важного региона. Время от времени она натягивает поводок то на шее Баку, то Еревана, где оба нелегитимных правителя продлевают свою власть, грубо подавляя малейшие проявления протеста и оправдывая творимый беспредел искусственно поддерживаемым «состоянием войны». Иначе говоря, Россия таскает каштаны из огня руками безнравственных холопов, а те, в свою очередь, благодаря бесконечному затягиванию царящего абсурда, продолжают обогащаться на крови и горе простых людей и удерживать бразды правления самым гнусным способом.

В такой атмосфере попытки экономического анализа бессмысленны. Хотя бы потому, что экономики как таковой в Армении просто нет и не может быть по определению. То, что власти самым бессовестным образом демонстрируют в виде «экономического развития» - всего лишь варварская эксплуатация природных ресурсов, наносящая непоправимый экологический ущерб, и наглая спекуляция на рынке товаров и услуг в средневековых традициях восточного базара, где безраздельно хозяйничают приближенные султана.

Что же касается социальной, правовой, научно-образовательной и прочих сфер жизнедеятельности общества, то здесь можно ограничиться только одной иллюстрацией – безостановочным бегством людей. Поскольку внятных аргументов в оправдание этого позорного факта у власти нет, она, ничуть не смущаясь, ограничивается привычными комментариями широко известного в республиканских кругах деятеля. Вчерашний парламентский спикер, видимо, считающий себя корифеем политической философии, сказал, что бегут те, кто неспособен ценить независимость.

Переходя к следующему хронологическому отрезку воцарившегося в нашей стране абсурда, заметим, что в плане общей концепции гибельного пути, по которому тащит Армению путинская Россия, он мало чем отличается от предыдущего. Третий президент, вступивший во власть на крови убитых мирных граждан, во-первых, подтвердил собственную нелегитимность постыдным характером инаугурации, проведенной за плотным кольцом полицейских кордонов, а во-вторых, на самом деле не скрывал и не скрывает фактической принадлежности к агентам российских спецслужб. В данном контексте совсем неважно, штатный он или завербованный. Сам по себе факт не может вызывать сомнений, особенно, на фоне награды ФСБ-медали, полученной, видимо, за какие-то особые заслуги перед путинскими чекистами. Ведь не станет же главная путинская спецслужба награждать иностранного гражданина просто так.

Думается, основной акцент в характеристике завершаемого десятилетия власти данного фигуранта следует сделать на окончательном распылении всех, в том числе, малозначительных элементов суверенитета. После того, как несколько лет правящие во главе с ним республиканцы морочили серьезные европейские головы перспективой подписания договора об Ассоциации с Евросоюзом, попутно вымогая десятки миллионов евро на разные де-факто неосуществляемые реформы, он, в очередной раз явившись на ковер к московскому шефу, совершил заранее подготовленный позорный кульбит, заявив о вступлении Армении в ЕАЭС…

Надо сказать, что в целом постыдное холопство проходимцев, назначенных Кремлем «смотрящими» в Армении, с абсолютной бесспорностью подтверждается очевидными фактами. Так, один из главных агитпроповских горлопанов Лубянки, популярный в России истеричный «Жирик», у которого, по его словам, мать – русская, а отец – юрист, на одном из дискуссионных ток-шоу беспардонно перешел все границы приличия, , когда при обсуждении ближневосточного кризиса громогласно заявил: Да плевать на армян». Однако на откровенное и возмутительное оскорбление нашего достоинства не последовало никакой официальной реакции.

Не менее очевиден и инцидент с российским вице-премьером Рогозиным, который комментируя продажи российского оружия воюющему с нами Азербайджану, заметил презрительным тоном, что война не место, где распускают слюни и размазывают сопли, а касательно армяно-российского стратегического сотрудничества напомнил популярную в России циничную формулу «Ничего личного, только бизнес». И опять никакой официальной реакции.

В продолжение аргументации о холопстве вспомним эпизод с придворным брехуном Кремля Дмитрием Киселевым. Этот жеманный телеклоун, как видно, получивший спецзадание от начальства, поставил своеобразный рекорд протокольно-дипломатического хамства. Взойдя на трибуну нашего парламента, он счел возможным обратиться с упреками в адрес ереванских таксистов, недостаточно хорошо, по его мнению, владеющих русским языком. И ни один народный избранник не посмел ни словом оборвать нарочитую бестактность распоясавшегося россиянина, допущенную в парламенте суверенной страны. Что это, если не постыдное лизоблюдство перед «Великой Россией»? И неужели одного лишь «величия» достаточно, чтобы какой-то пустобрех, будь он даже официальным промывателем мозгов в России, имел право использовать высокую трибуну парламента независимого государства для воспитания его граждан в духе собственного «языкового патриотизма»? Не слишком ли велика честь для незваного «учителя» и не слишком ли велик дефицит достоинства у наших горе-депутатов?

Между прочим, подобное пресмыкательство, как правило, приводит к возрастанию хамства и наглости. Теперь уже министр образования и науки России, некая вальяжная и не в меру самонадеянная дама, ничуть не смущаясь, склоняет нас к отказу от национальной письменности и переходу к славянской азбуке – кириллице, которая на деле представляет эрзац-копию латинского алфавита. Казалось бы, руководитель столь представительной сферы, как образование и наука, должен обладать достаточной образованностью, чтобы не попадать впросак из-за нелепой бестактности, и уж, конечно, не обнаруживать собственное невежество. А впрочем, будем великодушны к даме, которая, как всякий правительственный человек – «патриот», совсем не обязана знать что-либо про какой-то там армянский алфавит. И ничего, что он возник веками раньше, чем в летописи истории появились первые упоминания о русских как об отдельной этнической общности…

… В этой части размышлений, посвященных нашей стране, приведены только некоторые из огромного количества частностей, которые составляют стержневую суть стоящей перед нами глобальной проблемы. Речь идет об осознанном и всенародно одобряемом выборе правильного магистрального пути. Пути не к авторитаризму с его насквозь прогнившей лживой идеологией, беспросветной нищетой, бесправием и тотальным регрессом, а к истинной демократии с ее нетленными ценностями, ведшими народы цивилизованного мира к прогрессу и процветанию. У идеи этого пути короткое, емкое и понятное каждому название – Диктатура Закона. Ее еще в Древнем Риме сформулировал выдающийся трибун, юрист и мыслитель Цицерон: «Кто хочет быть свободным, должен стать рабом закона».

Встать на желанный путь и задействовать формулу римского мудреца Армения, несмотря на кошмары царящего абсурда, еще в состоянии. У нас достаточно честных, бескорыстных интеллектуалов, способных к здравомыслию и знающих, как сплотить необходимую массу общества для достижения справедливой и высоконравственной цели.

Часть третья: агония абсурда

Есть очевидные факты, доступные даже слабоумным. Например, жизнь и смерть. Живое существо, лишенное пищи и воды, умирает. Дерево без полива засыхает и гибнет, превращаясь в труху. Как и все сущее, эти простые истины объясняются законами природы и закономерностями ее существования. Закон и закономерность – не только однокоренные слова, но и неразрывно взаимосвязанные понятия. И если нарушение одного из них ведет к разрушению другого, то обоюдное соблюдение и уважение сохраняют жизнь и обеспечивают ее достоинство и безостановочное движение к совершенству.

Трезвое восприятие этой аксиомы позволяет без труда распознать причины, по которым цивилизованные страны живут достойной жизнью, а так называемый третий мир, куда, как это ни прискорбно, «пристроена» наша Армения, прозябает в нищете, болезнях, голоде и отсталости. Здесь, как правило, наличествует целый букет нарушений законов и закономерностей, что неминуемо уничтожает всю систему жизнедеятельности и приводит к воцарению гибельного для людей абсурда.

В прошлом столетии, переполненном кровавыми трагедиями, яркий пример абсурда продемонстрировала Россия, где кучка негодяев-авантюристов, привлекшая в свои ряды воров, разбойников и убийц, совершила переворот, в дальнейшем для приличия назвав его Великой Октябрьской Социалистической Революцией. Это утверждение отнюдь не свидетельствует о приверженности самодержию или идеям буржуазного строя. Государственное устройство может быть каким угодно, и страна будет либо процветать, если царит соблюдаемый всеми закон и действуют вытекающие из него закономерности, либо плодить нищенство и горе в условиях игнорирования элементарного здравомыслия и попрания прав и свобод граждан.

Вся биография большевистской России, которая нарастилась окраинами царской империи и преобразовалась в СССР, сплошь состоит из абсурда. От начала и до конца. Абсурд заложен уже в тексте советского гимна: «Союз нерушимый республик свободных, которых сплотила великая Русь». Что за странное противоречие? Разве можно сплотить навеки тех, кто свободен? История и жизнь на наших глазах неопровержимо доказали, что это и есть настоящий абсурд. Хваленая нерушимость исчезла как полуденная тень. И произошло это не от урагана или стихийного бедствия, а из-за сплошной проржавленности административно-управленческих, социально-экономических и политико-правовых механизмов, сопровождаемых насквозь прогнившей, а потому абсолютно беспомощной идеологией большевизма.

В соответствии с логикой кровопролитные войны – главная причина преждевременной насильственной смерти. Однако Империя зла и тюрьма народов в лице СССР опровергли и этот, казалось, бесспорный факт. Свидетельством тому – еще одно ужасающее проявление абсурда. В созданных по личному указу «вождя мирового пролетариата» Владимира Ленина концлагерях, где для каторжного труда на «великих стройках социализма» скапливались десятки миллионов советских людей, заклейменный как «враги народа», этого самого народа погибло больше, чем на фронтах Второй мировой войны. Разве это не абсурд?

Впрочем, чтобы перечислить все порожденные разновидностями абсурда преступления большевиков, понадобится не один пухлый том. И похоже, опасаясь возможных ужасающих разоблачений, нынешний вождь России, самозабвенно пытающийся возродить СССР, особым указом взял под личный контроль весь объем хранящихся в стране архивов. Но никакие уловки не помогут уйти от ответственности. История не прощает лжецов и проходимцев. Любой абсурд, какими бы ни были его проявления, обречен на позорную гибель. И, как предупреждал Эммануэль Макрон. Рано или поздно ответить придется за все: и за Чечню, и за Грузию, и за Украину, и за Армению…

В формате СССР «мирно» соревнуясь с Западом, Россия проиграла по всем статьям. Ей так и не удалось «догнать и перегнать» Америку, а тем более – показать кому-то «кузькину мать». Сегодня, заметно съежившись с потерей колониальных окраин, она провозглашает себя «суверенной демократией» и продолжает в пух и прах проигрывать цивилизованному миру. Необольшевики в упор не хотят видеть истинных причин отсталости. А это – все те дураки и дороги, та же надежда на авось, на золотую рыбку, щучье веление, все те же фольклорные бренды вроде «не пойман – не вор», «работа не волк – в лес не убежит»…

Почти два века назад Федор Достоевский предсказывал зарождение в России бесовщины с ее неразлучным спутником абсурдом. Антигерои его знаменитого романа «Бесы», который по праву оценен как непревзойденный политико-философский памфлет, - это отпрыски дьявола, воскресшие в России в виде большевиков. Как видим, они одержимы человеконенавистническими идеями разрушения и планетарного хаоса. Для умеющих трезво мыслить давно уже не секрет, что новоявленные бесы путинской формации отбрасывают далеко назад не только Россию, но и насильственно удерживаемые в ее орбите страны и народы.

И в заключение – несколько слов об агонии абсурда, царящего у нас в Армении. Здесь можно ограничиться всего одной из множества вопиющих иллюстраций. Это – нескрываемые конвульсии бесовской власти на фоне дела о прошлогодней отчаянной попытке восставших против нестерпимого абсурда людей. В стремлении устроить судилище над ними узурпаторы столкнулись с непреодолимыми препятствиями. Приходится осознавать, что любая форма юридического разбирательства неминуемо превратится в в суд над их собственными преступлениями. Ведь ясно же, что все их неряшливо камуфлируемые деяния как в глазах армянского народа, так и по убеждению мировой общественности, представляются секретом Полишинеля. Это и объясняет бесконечное, смешное по содержанию и конвульсивное по форме затягивание судебного процесса.

Но, как уже было подчеркнуто, печальный конец всякого абсурда неминуем. И недалек тот день, когда приветствуемая огромной массой людей идея Диктатуры Закона сформулирует адекватную власть. Тогда и восторжествуют Порядок и Справедливость и навсегда исчезнет позорная перспектива влачить жалкое существование под каблуком кремлевских бесов.

Аркадий Вартанян,

Доктор политических наук,

Политзаключенный пророссийского режима необольшевиков