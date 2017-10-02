Нобелевскую премию по медицине дали за изучение «биологических часов»

Нобелевский комитет присудил премию в области физиологии или медицины Джеффри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу за открытие молекулярных механизмов, которые контролируют циркадные ритмы, сообщается на сайте комитета. Открытие ученых позволяет установить, как растения и животные, а также люди адаптируют свои биологические ритмы, синхронизируя их с вращением Земли. Ученые смогли выделить ген, который контролирует нормальный дневной биологический ритм организма. Этот ген кодирует белок, который накапливается в клетке в ночное время, а затем расходуется днем. Также ученые установили дополнительные белковые элементы и объяснили работу «механизма, отвечающего за самоподдерживающий часовой механизм внутри клетки». Их исследование позволило выяснить, что биологические часы функционируют по одному и тому же принципу в клетках всех живых организмов, включая человека.

