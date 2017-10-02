Все было так серьезно, что в село Кумурдо прибыл глава МВД Грузии

Министр внутренних дел Грузии 30 сентября был вынужден лично поехать в регион Самцхе-Джавахети, в село Кумурдо (армянское название Гумбурдо), где между местными жителями и полицией произошла стычка, в результате которой есть раненые. Местных жителей задержала полиция. Конфликт начался после того, как правоохранители отказались пропустить местных жителей на территорию храма Святого Воскресения в селе Кумурдо, который сейчас находится на реставрации. Жители села намеревались установить хачкар (армянский надгробный камень) в месте, где захоронили найденные во время реставрационных работ человеческие останки. Ситуация накалилась по того, что пришлось вызвать спецназ. Однако жители отказались разойтись по домам и попытались прорвать кордон, после чего полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. В ответ местные жители начали кидать камни. В ходе столкновения, которое длилось несколько минут, четверо полицейских получили травмы — в них попали большими камнями. Ранен также местный депутат и несколько сельчан. Однако их жизни ничего не угрожает. Огнестрельных ранений никто не получил. Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело на основании статьи 353, статьи 187 пункт 1, статьи 239 пункт 2 и 3 Уголовного кодекса Грузии. Сегодня в селе тихо, однако там остаются полицейские. Спорная церковь Село Кумурдо, по-армянски Гумурдо, находится в 18 километрах от Ахалкалаки. В основном там живут этнические армяне. Церковь Святого Воскресения, построенная в десятом веке, одна из тех десятков церквей, которые являются причиной спора между Грузинской православной и Армянской апостольской церквями. И те, и другие считают ее своей святыней. Конфликт обострился летом 2015-го, когда в село прибыли археологи из Тбилиси, чтобы провести раскопки, а также отреставрировать памятник. Местные жители говорят, что настоящей причиной было уничтожение армянских корней этой церкви. Во время археологических работ на территории церкви были найдены останки, которые, по заявлению местного армянского населения, принадлежат их предкам — армянским священнослужителям. Жители Кумурдо потребовали вновь захоронить останки во дворе церкви, что и было сделано. Однако местным жителям до сих пор не дают возможности поставить туда хачкар. «Спор должны решить не политики, а священники» Чтобы разрядить ситуацию, в Кумурдо приехали и представители местной власти. Бывший депутат районного собрания, а ныне кандидат в депутаты Ашот Саарян (21 октября в Грузии выборы в органы местного самоуправления — JAMnews) призывал жителей разойтись, пообещав, что они смогут установить хачкар четвертого октября. Однако жители потребовали от него гарантий, так как, по их словам, уже никому не верят. Министр внутренних дел Георгий Мгебришвили прошел в церковь вместе с несколькими сельчанами и местными чиновниками. Журналистов на эту встречу не пустили. В ходе переговоров местные потребовали освободить задержанных односельчан и вывести из села спецназ. Задержанных освободили тем же вечером, спецназ тоже уехал из села, однако вопрос установления хачкара вновь остается нерешенным. Депутат грузинского парламента Самвел Манукян заявил местным жителям, что решать вопрос о хачкаре не дело политиков, и этим в скором времени займутся представители духовенства с обеих сторон — то есть армянские и грузинские священники. В переговоры священников местные жители не верят, так как до этого не раз организовывали встречи с представителями армянской и грузинской церквей, однако результатов они не принесли.